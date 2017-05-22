РБК: на запуск реновации повлияли провал программы капремонта и "криминогенная" ситуация

15 августа 2017 г. "Медуза": программу реновации готовили с 2014 года

По данным СМИ, программа реновации планировалась с 2014 года и должна была начаться в 2018 году. Однако ее решили перенести на более ранние сроки, чтобы получить первые результаты к выборам мэра в том же 2018 году.