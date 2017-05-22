РБК: на запуск реновации повлияли провал программы капремонта и "криминогенная" ситуация

Журналисты выяснили новые подробности того, в каких условиях запускалась программа реновации. В мэрии заявили, что на вопрос о запуске программы якобы повлияла высокая криминогенная обстановка в районах, застроенных "хрущевками", а от девелоперов потребовали утверждать, что они не заинтересованы в программе. Кроме того, против программы реновации первоначально выступил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, сообщает РБК
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В июле 2015 года в Москве стартовала программа капитального ремонта многоквартирных домов
, но во многие дома подрядчики просто не смогли зайти. "Надо поменять стояк, который проходит через пять квартир. Четыре квартиры пускают, а пятая - нет: ее собственники живут где-то далеко, за рубежом. По большому счету, мы вообще никуда не смогли зайти", — рассказал источник в мэрии. В некоторых домах жители отказывались пускать подрядчиков, не хотели терпеть ремонт и требовали включить их в первую, "лужковскую" программу сноса, которая действует с 1999 года.
В середине 2016 года в мэрии поняли, что "вообще ничего не могут сделать", а большинство пятиэтажек через десять лет все равно развалится. "Выяснилось, что тех денег, которые собирают на капремонт этих домов все равно не хватит, чтобы сделать комплексный ремонт. Пришлось бы взносы увеличивать в разы", - заявил вице-мэр Москвы по строительству Марат Хуснуллин. Как выяснилось, две трети пятиэтажек невозможно реконструировать. Чтобы поменять коммуникации, пришлось бы отселять жильцов, а для труб по современным нормативам устанавливать в квартирах специальные короба, сокращая жилую площадь.
Кроме того, в середине 2016 года московские власти начали анализировать ситуацию с пятиэтажками не только с точки зрения ремонта: как выяснилось, дешевизна жилья в хрущевках увеличивает долю жителей "низкого социального статуса", в том числе алкоголиков, а застроенные хрущевками районы плохо освещены. В мэрии пришли к выводу, что переселение жителей в большие дома и благоустроенные районы "разбавит среду" и снизит уровень криминала. Решение запустить новую программу сноса пятиэтажек принял лично Сергей Собянин: в мэрии заявили, что решение не было пролоббировано ни федеральными властями, ни девелоперами. 7 февраля муниципальные депутаты призвали мэра снести хрущевки, а 13 февраля за снос выступили депутаты Мосгордумы.
В то же время против новой программы сноса пятиэтажек выступал заммэра Марат Хуснуллин, который заявил, что площадок для стартовых домов нет, первая программа сноса затянулась из-за судов с жителями, а 70% расходов на строительство тратится на транспортную инфраструктуру. На заседании в Мосгордуме сотрудники стройкомплекса также говорили о нехватке ресурсов для новой программы сноса. Сам Хуснуллин заявил, что "никогда не выступал против программы реновации", однако заявленные параметры требуют "колоссальных ресурсов и неординарных решений".
Программа реновации вызвала самые массовые протесты в Москве за последние годы
, что стало неожиданностью для власти. Причиной протестов чиновники считают тот факт, что мэрия неудачно позиционировала реновацию, не выяснив прежде отношение москвичей и не просчитав масштабы программы. Москвичей запугали количеством сносимых домов, масштабной стройкой и принудительным выселением, вместо того чтобы с самого начала рассказать о конкретных плюсах программы. "Нужно было запускать обсуждение программы снизу, а не спускать сверху. Но медийное сопровождение было поручено [заммэра Анастасии] Раковой. Она человек способный, но не про пиар", - считает федеральный чиновник. В итоге ко второму чтению документ, посвященный реновации, был переписан с учетом мнений москвичей, включая различные гарантии для жителей сносимых домов.
Позднее два сотрудника девелоперских компаний рассказали, что в ходе рабочих встреч от застройщиков требовали заявлять прессе, что никоим образом не заинтересованы в участии в программе реновации. Сообщалось, что программа будет полностью государственной, девелоперы не смогут участвовать
в ней как частные застройщики и получат невысокую прибыль. Застройщики заявили, что им пока неизвестно, на каких условиях они смогут присоединиться к реновации, однако это не мешает девелоперам готовиться к ней и заявлять, что они готовы нарастить мощности в два раза, а также проектировать дома специально под реновацию.