На участке скоростной трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска повысились тарифы Рубрики: Тарифы

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Для легкового транспорта основные изменения коснулись направлений от Москвы до аэропорта Шереметьево, Зеленограда, Московского малого кольца (трасса А-107) и от Зеленограда до Солнечногорска. Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 рублей, большая часть тарифов не меняется, отметили в СЗКК.



"Средневзвешенное изменение стоимости проезда составляет около 5%. Северо-Западная концессионная компания время от времени корректирует стоимость проезда по дороге для поддержания экономического баланса проекта", - заявил



Так, стоимость проезда легкового автомобиля или мотоцикла от МКАД до аэропорта Шереметьево составляет 300 рублей вместо 280. Утренний тариф на проезд от Москвы до Зеленограда - по-прежнему 350 рублей, дневной тариф вырастет на 50 рублей - до 350, вечерний останется на уровне 400 рублей. В субботу и воскресенье проезд также подорожает до 350 рублей.



На 50 рублей подорожает проезд от МКАД до "Малой бетонки": дневной и вечерний тарифы по будням составят 400 и 450 рублей соответственно вместо прежних 350 и 400 рублей. До 400 рублей подорожает проезд в воскресенье. В остальные дни стоимость останется прежней.



На маршруте Москва - Солнечногорск стоимость проезда вечером с понедельника по четверг повысилась до 500 рублей. Тариф на проезд от "Шереметьево" до МКАД вырос на 10 рублей - до 290. Стоимость проезда от Зеленограда до МКАД повыcилась до 350-400 рублей в зависимости от дня и времени суток. Также на 50 рублей подорожал проезд по маршруту от "Малой бетонки" до МКАД.



На 50 рублей вырос тариф на маршруте от Солнечногорска до Зеленограда - теперь проезд легкового автомобиля обойдется в 200 рублей. Утренний и вечерний тарифы маршрута Солнечногорск - МКАД теперь составляют 500 рублей. Также на величину до 50 рублей индексируются тарифы на проезд других категорий автотранспорта.



Ночные тарифы не меняются. СЗКК рекомендует покупать абонемент для регулярных поездок, тогда стоимость одной поездки составит от 160 до 220 рублей. Использование транспондера дает 20-процентную скидку от тарифа, а до конца января проезд с 1:00 до 6:00 по головному участку М-11 для легковых автомобилей с транспондерами будет бесплатным. Стоимость проезда по некоторым участкам скоростной трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска повысилась с 9 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) - оператора первого платного участка дороги. Приказ с новой тарифной сеткой опубликован на сайте организации.Для легкового транспорта основные изменения коснулись направлений от Москвы до аэропорта Шереметьево, Зеленограда, Московского малого кольца (трасса А-107) и от Зеленограда до Солнечногорска. Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 рублей, большая часть тарифов не меняется, отметили в СЗКК."Средневзвешенное изменение стоимости проезда составляет около 5%. Северо-Западная концессионная компания время от времени корректирует стоимость проезда по дороге для поддержания экономического баланса проекта", - заявил RNS представитель компании.Так, стоимость проезда легкового автомобиля или мотоцикласоставляет 300 рублей вместо 280. Утренний тариф на проезд- по-прежнему 350 рублей, дневной тариф вырастет на 50 рублей - до 350, вечерний останется на уровне 400 рублей. В субботу и воскресенье проезд также подорожает до 350 рублей.На 50 рублей подорожает проезд: дневной и вечерний тарифы по будням составят 400 и 450 рублей соответственно вместо прежних 350 и 400 рублей. До 400 рублей подорожает проезд в воскресенье. В остальные дни стоимость останется прежней.На маршрутестоимость проезда вечером с понедельника по четверг повысилась до 500 рублей. Тариф на проездвырос на 10 рублей - до 290. Стоимость проездаповыcилась до 350-400 рублей в зависимости от дня и времени суток. Также на 50 рублей подорожал проезд по маршрутуНа 50 рублей вырос тариф на маршруте- теперь проезд легкового автомобиля обойдется в 200 рублей. Утренний и вечерний тарифы маршрутатеперь составляют 500 рублей. Также на величину до 50 рублей индексируются тарифы на проезд других категорий автотранспорта.Ночные тарифы не меняются. СЗКК рекомендует покупать абонемент для регулярных поездок, тогда стоимость одной поездки составит от 160 до 220 рублей. Использование транспондера дает 20-процентную скидку от тарифа, а до конца января проезд с 1:00 до 6:00 по головному участку М-11 для легковых автомобилей с транспондерами будет бесплатным.



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