Избитый в Подмосковье активист штаба Ксении Собчак оказался провокатором

Сборщик подписей за телеведущую и кандидата в президенты Ксению Собчак Сергей Селюков, избитый в подмосковном Королеве, является бывшим провокатором НОД, участвовавшим в избиениях местных активистов. Об этом сообщил в Twitter один из активистов, выступающий в поддержку Алексея Навального.
Как сообщает портал Medium.com, Селюков пытался сорвать избирательную кампанию председателя Либертарианской партии Андрея Шальнева летом 2016 года. Шальнев баллотировался в Государственную думу от Сергиево-Посадского округа, его основным конкурентом был действующий глава района, депутат партии "Единая Россия" Сергей Пахомов. У агитаторов несколько раз похищали баннеры, на встречи присылали провокаторов. Также Селюков нападал на пикет "Солидарности": видеозапись с его участием выложена на YouTube.
При этом весной 2017 года стало известно, что Селюков вышел из НОДа, так как, по его словам, глава этой организации, единоросс Евгений Федоров "использует патриотическое движение в своих собственных корыстных целях". Об этом активист сообщил в интервью "Сотник-ТВ".
Напомним, сборщика подписей Сергея Селюкова избили в подмосковном Королеве 7 января. По словам руководителя регионального штаба Алексея Калитвинова, когда Селюков начал рассказывать про кандидата, "один из его соседей начал вести себя агрессивно, начал бить Сергея в предбаннике, потом догнал в лифте". Активист попытался снимать происходящее на телефон, однако оппонент вырвал у него камеру и скрылся в своей квартире.
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