ВНИМАНИЕ! С 9 июля 2018 года новости проекта выходят в основной ленте новостей сайта NEWSru.com в рубрике "В Москве"

Уважаемые читатели и друзья сайта "В Москве" издания NEWSru.com,
с 9 июля все новости проекта выходят в основной ленте новостей сайта NEWSru.com,
в рубрике "В Москве"
.
Страница сайта по адресу https://msk.newsru.com/
более не обновляется, но архив остается открытым.
Поиск информации и статей осуществляется, как и прежде, через поиск сайта NEWSru.com
(при выставленной "галочке" напротив логотипа "В Москве").
На главной странице сайта NEWSru.com сохраняется пункт меню "В Москве", в котором публикуются материалы по "московской" тематике.