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ВНИМАНИЕ! С 9 июля 2018 года новости проекта выходят в основной ленте новостей сайта NEWSru.com в рубрике "В Москве"
9 июля 2018 г. | Время публикации 13:52 | Последние изменения 13:54
Рубрики: Общество  
 
Уважаемые читатели и друзья сайта "В Москве" издания NEWSru.com,

с 9 июля все новости проекта выходят в основной ленте новостей сайта NEWSru.com,
в рубрике "В Москве".
Страница сайта по адресу https://msk.newsru.com/ более не обновляется, но архив остается открытым.
Поиск информации и статей осуществляется, как и прежде, через поиск сайта NEWSru.com (при выставленной "галочке" напротив логотипа "В Москве").
На главной странице сайта NEWSru.com сохраняется пункт меню "В Москве", в котором публикуются материалы по "московской" тематике.
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В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 9 июля 2018 г. // Последняя новость 13:52
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