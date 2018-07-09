ВНИМАНИЕ! С 9 июля 2018 года новости проекта выходят в основной ленте новостей сайта NEWSru.com в рубрике "В Москве" Рубрики: Общество





с 9 июля все новости проекта выходят в основной ленте новостей сайта NEWSru.com,

в рубрике

Страница сайта по адресу

Поиск информации и статей осуществляется, как и прежде, через

На главной странице сайта NEWSru.com сохраняется пункт меню "В Москве", в котором публикуются материалы по "московской" тематике. Уважаемые читатели и друзья сайта "В Москве" издания NEWSru.com,с 9 июля все новости проекта выходят в основной ленте новостей сайта NEWSru.com,в рубрике "В Москве" Страница сайта по адресу https://msk.newsru.com/ более не обновляется, но архив остается открытым.Поиск информации и статей осуществляется, как и прежде, через поиск сайта NEWSru.com (при выставленной "галочке" напротив логотипа "В Москве").На главной странице сайта NEWSru.com сохраняется пункт меню "В Москве", в котором публикуются материалы по "московской" тематике.



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