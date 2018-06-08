Преподавателя МФТИ оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту подозревавшегося в вандализме студента МГУ

9 июня 2018 г. Закрыто уголовное дело о вандализме против студента МГУ, написавшего "Нет фан-зоне" на указателе ЧМ

Прокуратура запросила документы у дознания, после чего было принято решение о прекращении дела. Ранее адвокаты студента указали, что надпись на тумбе не образует состава преступления по статье "Вандализм". За первокурсника вступился и ректор МГУ.