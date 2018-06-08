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Преподавателя МФТИ оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту подозревавшегося в вандализме студента МГУ
9 июня 2018 г. | Время публикации 16:20 | Последние изменения 16:53
Рубрики: Общество  
 
Андроник Арутюнов | Фото: Профсоюз "Университетская солидарность" / youtube.com
Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей преподавателя МФТИ Андроника Арутюнова, задержанного полицией на одиночном пикете в поддержку студента МГУ Дмитрия Петелина. Об этом сообщает Telegram-канал инициативной группы МГУ, выступающей против фан-зоны на Воробьевых горах.

Никулинский суд Москвы приговорил преподавателя МФТИ, сопредседателя профсоюза "Университетская солидарность" Андроника Арутюнова к штрафу в 20 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Дмитрия Петелина. Арутюнов был задержан полицией накануне рядом с МГУ имени Ломоносова.

Напомним, в понедельник профсоюз "Университетская солидарность" подал заявку на проведение пикетов в защиту Петелина у станции метро "Университет" и Фундаментальной библиотеки. Префектура отказала в согласовании пикетов, сославшись на то, что в этих местах и в это время уже запланированы другие мероприятия. В профсоюзе сочли отказ политически мотивированным: прибыв на место, вместо публичных мероприятий преподаватели обнаружили автобусы с полицейскими.

После этого преподаватель МФТИ Андроник Арутюнов встал в одиночный пикет с плакатом "Здесь мог быть пикет" и хэштгами "exams_not_arrests" и "noFanFestMSU". Он был задержан полицией и доставлен в ОВД Раменки. На него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и оставили на ночь в ОВД.

Ранее стало известно о том, что прокуратура ЗАО прекратила уголовное дело в отношении Дмитрия Петелина: до этого адвокаты студента подали ходатайство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по статье 214 УК РФ "Вандализм". Официального уведомления о закрытии дела ни у адвокатов, ни у Петелина пока нет.
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