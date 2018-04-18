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Дома по программе реновации начнут возводить до конца года
9 июня 2018 г. | Время публикации 09:36
Рубрики: Недвижимость  
 
Global Look Press
Строительство новых домов, изначально спроектированных по стандартам программы реновации, начнется в Москве до конца года, сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин. Его слова приводит РИАМО.

По его словам, проектирование домов нового поколения, отвечающих всем нормам и стандартам программы реновации, идет полным ходом. "Думаю, что в скором времени по отдельным домам документация будет готова. Это позволит уже до конца этого года начать работы по возведению жилья, специально спроектированного для переселенцев", - сказал Ломакин. Он добавил, что строительство начнется по нескольким адресам одновременно, однако конкретные адреса стартовых площадок называть преждевременно.

Напомним, технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для жителей этих домов. Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы, и внедрена инновационная система раздельного сбора мусора. Пока же участников программы реновации переселяют в дома, изначально предназначенные для других программ, в том числе очередников
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