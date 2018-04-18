Дома по программе реновации начнут возводить до конца года

15 мая 2018 г. Дома по программе реновации оборудуют инновационной системой раздельного сбора мусора

Баки для раздельного сбора мусора будут оснащены датчиками контроля наполненности с возможностью передачи информации в городской информационный центр. Это новшество предусмотрено техническими требованиями к проектированию домов.