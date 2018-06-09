

Москва потратила 30 миллионов рублей на футбольные аттракционы Рубрики: Развлечения

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Среди аттракционов – "Надувной футбол", "Настольный футбол XXL" и "Футбольный бильярд". На каждом аттракционе должны работать по шесть аниматоров, два ведущих и два администратора. Аниматорами должны работать девушки или молодые люди 18-35 лет, с грамотной русской речью и знанием английского языка, активные и располагающие к общению.



К внешнему виду аниматоров предъявляются строгие требования: синие неспортивные брюки или джинсы без дыр и потертостей, ярких рисунков и нашивок, красно-бордовый или красный верх (футболка, толстовка или кофта), кроссовки, красная, синяя или черная куртка без указания брендов, за исключением бренда Adidas.



Победителем открытого конкурса по всем четырем лотам стала автономная некоммерческая организация "Агентство спортивных мероприятий", зарегистрированная в сентябре 2017 года. Ранее госконтрактов эта организация не получала.



Во время проведения чемпионата мира москвичей и туристов будут развлекать футбольными аттракционами, на которые потратят 30 миллионов рублей. Об этом сообщает издание "Открытые медиа" со ссылкой на данные госзакупки, проведенной департаментом спорта и туризма Москвы.Среди аттракционов – "Надувной футбол", "Настольный футбол XXL" и "Футбольный бильярд". На каждом аттракционе должны работать по шесть аниматоров, два ведущих и два администратора. Аниматорами должны работать девушки или молодые люди 18-35 лет, с грамотной русской речью и знанием английского языка, активные и располагающие к общению.К внешнему виду аниматоров предъявляются строгие требования: синие неспортивные брюки или джинсы без дыр и потертостей, ярких рисунков и нашивок, красно-бордовый или красный верх (футболка, толстовка или кофта), кроссовки, красная, синяя или черная куртка без указания брендов, за исключением бренда Adidas.Победителем открытого конкурса по всем четырем лотам стала автономная некоммерческая организация "Агентство спортивных мероприятий", зарегистрированная в сентябре 2017 года. Ранее госконтрактов эта организация не получала.



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