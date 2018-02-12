В департаменте транспорта заявили о готовности столицы к ЧМ-2018

В период проведения чемпионата мира по футболу столицу посетят от 800 тысяч до миллиона болельщиков. Как заявил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, слова которого приводит "Вечерняя Москва"
, транспортный комплекс столицы полностью готов к проведению спортивного первенства.
"Принимая гостей, сегодня мы полностью можем обеспечить их комфортное пребывание, перемещение на наших улицах, в метрополитене, автобусах и на других видах транспорта, - сказал Пронин. - Московский транспорт ежедневно перевозит порядка 19 миллионов пассажиров. Поэтому для нас эта цифра увеличится на 4,5 – 5 процентов, что для транспортного комплекса столицы в целом незначительно".
Для болельщиков запустят более 100 автобусов, которые будут курсировать с минимальными интервалами по восьми маршрутам. Как рассказал директор ГУП "МосгортрансНИИпрокт" Александр Поляков, для стадионов "Лужники", "Спартак" и фан-зоны на Воробьевых горах разработаны отдельные планы управления перевозками, куда включена бесплатная доставка людей до станций метро, причем не только на шаттлах, но и на аэроэкспрессах. "Если человек имеет билет на определенную дату, то за два дня до и после проведения матча, он сможет бесплатно добраться на общественном транспорте", - пояснил Поляков. Всего для болельщиков будет работать 45 бесплатных маршрутов наземного транспорта.
700 контролеров общественного транспорта прошли обучение навыкам общения с пассажирами и основам английского языка. Подобные занятия были проведены для кассиров метро и сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров: впрочем, журналисты выяснили, что большинство их владеют английским языком весьма слабо
.
За поддержкой гости столицы смогут обратиться в транспортный колл-центр. Операторы в круглосуточном режиме ответят на вопросы по городскому телефону 8-495-539-54-54 и короткому номеру 3210. Они владеют несколькими иностранными языками, включая китайский, испанский, французский. А водители транспортных компаний
получат русско-английский разговорник со словами и фразами, которые могут пригодиться при общении с иностранными болельщиками. Кроме того, в преддверии чемпионата было разработано 73 популярных туристических маршрута со специальными ценами, которых рекомендуется придерживаться таксомоторному сообществу.
А для разных стадионов и секторов разработан свой дизайн бэйджей, с помощью которых можно разобраться, куда выходить из метро, как попасть к стадиону и стоянкам такси. Посетителям стадионов рекомендуется не заказывать такси через мобильные приложения, а подходить к обозначенным стоянкам. Уехать на такси можно будет в порядке живой очереди.