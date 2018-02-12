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В департаменте транспорта заявили о готовности столицы к ЧМ-2018
9 июня 2018 г. | Время публикации 10:49
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Global Look Press
В период проведения чемпионата мира по футболу столицу посетят от 800 тысяч до миллиона болельщиков. Как заявил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, слова которого приводит "Вечерняя Москва", транспортный комплекс столицы полностью готов к проведению спортивного первенства.

"Принимая гостей, сегодня мы полностью можем обеспечить их комфортное пребывание, перемещение на наших улицах, в метрополитене, автобусах и на других видах транспорта, - сказал Пронин. - Московский транспорт ежедневно перевозит порядка 19 миллионов пассажиров. Поэтому для нас эта цифра увеличится на 4,5 – 5 процентов, что для транспортного комплекса столицы в целом незначительно".

Для болельщиков запустят более 100 автобусов, которые будут курсировать с минимальными интервалами по восьми маршрутам. Как рассказал директор ГУП "МосгортрансНИИпрокт" Александр Поляков, для стадионов "Лужники", "Спартак" и фан-зоны на Воробьевых горах разработаны отдельные планы управления перевозками, куда включена бесплатная доставка людей до станций метро, причем не только на шаттлах, но и на аэроэкспрессах. "Если человек имеет билет на определенную дату, то за два дня до и после проведения матча, он сможет бесплатно добраться на общественном транспорте", - пояснил Поляков. Всего для болельщиков будет работать 45 бесплатных маршрутов наземного транспорта.

700 контролеров общественного транспорта прошли обучение навыкам общения с пассажирами и основам английского языка. Подобные занятия были проведены для кассиров метро и сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров: впрочем, журналисты выяснили, что большинство их владеют английским языком весьма слабо.

За поддержкой гости столицы смогут обратиться в транспортный колл-центр. Операторы в круглосуточном режиме ответят на вопросы по городскому телефону 8-495-539-54-54 и короткому номеру 3210. Они владеют несколькими иностранными языками, включая китайский, испанский, французский. А водители транспортных компаний получат русско-английский разговорник со словами и фразами, которые могут пригодиться при общении с иностранными болельщиками. Кроме того, в преддверии чемпионата было разработано 73 популярных туристических маршрута со специальными ценами, которых рекомендуется придерживаться таксомоторному сообществу.

А для разных стадионов и секторов разработан свой дизайн бэйджей, с помощью которых можно разобраться, куда выходить из метро, как попасть к стадиону и стоянкам такси. Посетителям стадионов рекомендуется не заказывать такси через мобильные приложения, а подходить к обозначенным стоянкам. Уехать на такси можно будет в порядке живой очереди.

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