В департаменте транспорта заявили о готовности столицы к ЧМ-2018

16 мая 2018 г. Въезд в Москву ограничат на время чемпионата мира по футболу-2018

Ограничения въезда, которые введут с 1 июня по 17 июля, не будут действовать для автобусов регулярных перевозок и транспортных средств, оснащенных системой ГЛОНАСС. В регионе установят инфощиты и временные дорожные знаки.