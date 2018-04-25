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Собянин призвал работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ по футболу
9 июня 2018 г. | Время публикации 14:57 | Последние изменения 15:22
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий предоставить работникам выходной в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня, "чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы". Об этом он сказал на открытии городского оперативного штаба ЧМ, передает "Интерфакс".

"На открытие ожидается более десяти глав государств. Конечно, это не может не повлечь определенные транспортные проблемы, перекрытия и так далее", - сказал Собянин. Он также призвал автомобилистов во время чемпионата пользоваться общественным транспортом. "Проблема даже не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков, команд, много будет матчей проведено на наших стадионах. Но особая проблема во время открытия чемпионата и закрытия", - отметил мэр.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом 13-14 июня, передает агентство "Москва". "В связи с перемещением клиентских групп FIFA, автобусов болельщиков в городе будут наблюдаться кратковременные перекрытия", - сообщил начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

Рост затруднений на дорогах ожидается в дни проведения матчей, но они "не будут носить критического характера", - заявил Евсин. "Убедительно просим горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока", - сказал он.

В Москве пройдет 12 матчей чемпионата мира по футболу. Все они пройдут в "Лужниках" или на стадионе "Открытие Арена". 14 июня в "Лужниках" состоится матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии (18:00); 16 июня в 16:00 на стадионе "Открытие Арена" встретятся сборные Аргентины и Исландии; 17 июня в "Лужниках" сразятся Германия и Мексика (18:00).

19 июня в 18:00 на стадионе "Спартака" пройдет матч Польша - Сенегал, 20 июня в "Лужниках" матч между Португалией и Марокко (15:00); 23 июня "Открытие Арена" примет сборные Бельгии и Туниса (15:00). 26 июня в 17:00 встретятся Дания и Франция ("Лужники").

27 июня в 21:00 стартует матч сборных Сербии и Бразилии ("Открытие Арена"). 1 июля в 17:00 пройдет матч 1/8 финала в "Лужниках", 3 июня в 21:00 - матч 1/8 финала на стадионе "Открытие Арена". Матчи полуфинала и финала состоятся на стадионе "Лужники" 11 июля (в 21:00) и 15 июля (в 18:00) соответственно.

Схема движения в районе московских стадионов, где пройдут игры ЧМ, изменилась с 1 июня, введен пропускной режим для местных жителей. Все изменения в движении автомобильного и общественного транспорта указаны на сайте мэрии.
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