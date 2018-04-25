Собянин призвал работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ по футболу

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий предоставить работникам выходной в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня, "чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы". Об этом он сказал на открытии городского оперативного штаба ЧМ, передает "Интерфакс"
.
"На открытие ожидается более десяти глав государств. Конечно, это не может не повлечь определенные транспортные проблемы, перекрытия и так далее", - сказал Собянин. Он также призвал автомобилистов во время чемпионата пользоваться общественным транспортом. "Проблема даже не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков, команд, много будет матчей проведено на наших стадионах. Но особая проблема во время открытия чемпионата и закрытия", - отметил мэр.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом 13-14 июня, передает агентство "Москва"
. "В связи с перемещением клиентских групп FIFA, автобусов болельщиков в городе будут наблюдаться кратковременные перекрытия", - сообщил начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.
Рост затруднений на дорогах ожидается в дни проведения матчей, но они "не будут носить критического характера", - заявил Евсин. "Убедительно просим горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока", - сказал он.
В Москве пройдет 12 матчей чемпионата мира по футболу. Все они пройдут в "Лужниках" или на стадионе "Открытие Арена". 14 июня в "Лужниках" состоится матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии (18:00); 16 июня в 16:00 на стадионе "Открытие Арена" встретятся сборные Аргентины и Исландии; 17 июня в "Лужниках" сразятся Германия и Мексика (18:00).
19 июня в 18:00 на стадионе "Спартака" пройдет матч Польша - Сенегал, 20 июня в "Лужниках" матч между Португалией и Марокко (15:00); 23 июня "Открытие Арена" примет сборные Бельгии и Туниса (15:00). 26 июня в 17:00 встретятся Дания и Франция ("Лужники").
27 июня в 21:00 стартует матч сборных Сербии и Бразилии ("Открытие Арена"). 1 июля в 17:00 пройдет матч 1/8 финала в "Лужниках", 3 июня в 21:00 - матч 1/8 финала на стадионе "Открытие Арена". Матчи полуфинала и финала состоятся на стадионе "Лужники" 11 июля (в 21:00) и 15 июля (в 18:00) соответственно.
Схема движения в районе московских стадионов, где пройдут игры ЧМ, изменилась с 1 июня
, введен пропускной режим
для местных жителей. Все изменения в движении автомобильного и общественного транспорта указаны на сайте мэрии
.