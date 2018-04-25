Собянин призвал работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ по футболу

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31 мая 2018 г. Первые перекрытия к ЧМ-2018 начнутся в столице с 1 июня

1 июня на улице Свободы заработает временная выделенная полоса, изменится организация движения в Тушинском тоннеле. В районе Лужников часть улиц станут односторонними. Основная часть ограничений ждет автомобилистов с 13 июня.

18 мая 2018 г. Москвичи жалуются на грядущий пропускной режим во время ЧМ-2018

25 апреля 2018 г. Собянин посоветовал носить с собой паспорт в дни ЧМ-2018