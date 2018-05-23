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Инфоцентры по программе реновации открылись на северо-востоке столицы
9 июня 2018 г. | Время публикации 12:16 | Последние изменения 14:13
Рубрики: Недвижимость  
 
Global Look Press
Информационные центры для переезжающих по программе реновации жилфонда Москвы открылись на северо-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

По словам Левкина, в Северо-Восточном округе открылись центры информирования по переселению граждан, переезжающих в рамках программы реновации. В них работают специалисты департамента городского имущества, Фонда реновации, префектуры округа и районных управ.

Переселенцы из домов по улице Осташковская, д. 9, корп. 2 и корп. 3 смогут получить все необходимые консультации в центре информирования на улице Летчика Бабушкина, д. 39. А жители пятиэтажки с улицы Полярная, д. 3, корп. 1 должны обращаться в центр, расположившийся на этой же улице в доме 1, корпус 2. 9 и 10 июня центры будут работать без перерыва с 9:00 до 21:00.

Левкин напомнил, что на данный момент для переселения жителей округа по программе реновации передано четыре дома, расположенные по адресам: ул. Летчика Бабушкина, д. 39 и 41, ул. Полярная, д. 1, корп. 2 и проезд Дежнева, д. 26. Туда переедут жители трех старых пятиэтажек, в которых расположено 276 квартир.
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