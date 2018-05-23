Инфоцентры по программе реновации открылись на северо-востоке столицы

23 мая 2018 г. Еще пять домов подготовлены к заселению по столичной программе реновации

Дома на улице Летчика Бабушкина и в микрорайонах Южное Медведково насчитывают 832 квартиры, которые могут быть заселены уже в июне. В двух домах предусмотрено размещение инфоцентров.