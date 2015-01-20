В подъезде дома на Кутузовском проспекте нашли детеныша степной рыси

8 июня 2018 г. Четырех редких сов изъяли у уличных фотографов в Камергерском переулке

На городскую горячую линию поступили жалобы о том, что в Камергерском переулке предлагают сделать фото с совами. Как выяснилось, у владельцев птиц не было соответствующих документов, и четыре ушастые совы были изъяты.