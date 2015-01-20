В подъезде дома на Кутузовском проспекте нашли детеныша степной рыси

Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отправили в Центр передержки диких животных детеныша каракала, найденного в подъезде жилого дома на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"После обращения на горячую линию сотрудники МЧС вместе с нашими специалистами выехали по адресу Кутузовский проспект, дом 35 и забрали из подъезда дома дикую кошку - степную рысь - каракала", - сказал собеседник агентства. В Центре передержки диких животных рысенка осмотрят, обеспечат питанием, уходом и, при необходимости, лечением.
По данным источника агентства в экстренных службах, каракал жил в одной из квартир дома. "Как выяснилось, дверь в квартиру сегодня была плохо заперта, и степная рысь выбежала на лестничную клетку, где находилась некоторое время", - сообщил он. Проверяется, в каких условиях содержалась рысь. По некоторым данным, детеныш каракала был истощен и вел себя агрессивно.
В департаменте природопользования также рассказали о судьбе диких кошек, найденных или спасенных от жестокого обращения в Москве в предыдущие годы. "Мы пристроили практически всех диких кошек, которые были у нас в Центре передержки. Сейчас у нас остался один из последних из семейства кошачьих - лев Бонифаций, ему уже больше трех лет", - поведал глава ведомства Антон Кульбачевский.
Льва забрали в 2015 году из контактного зоопарка
на Арбате, где его "тискали дети". Документов на животное у зоопарка не было. "И сейчас мы просим российские зоопарки откликнуться, чтобы пристроить его в добрые руки", - сказал Кульбачевский. Ранее власти Москвы передали в Липецкий зоопарк львят Киру и Лемика, найденных зимой 2017 года в промзоне Бирюлево
. А львенок Кальянчик, которого забрали летом прошлого года из московской кальянной
, отправился в Абакан.