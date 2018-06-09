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Жители подмосковного микрорайона перекрыли шоссе из-за отключений горячей воды в течение 11 лет
9 июня 2018 г. | Время публикации 16:51 | Последние изменения 16:56
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Жители микрорайона Лакокраска в подмосковном Сергиевом Посаде утром 9 июня перекрыли Московское шоссе, чтобы привлечь внимание к проблемам с горячей водой - ее не бывает по пять месяцев на протяжении уже 11 лет. Как пишет портал Activatica.org, прибывшие на место наряды полиции и заместитель главы района по безопасности пытались выявить зачинщиков акции протеста.

Горячей водой и отоплением жилые дома в Лакокраске должна обеспечивать котельная, которая принадлежит лакокрасочному заводу. Однако на предприятии сменилось несколько собственников, из-за банкротства оно включает котельную только на время отопительного сезона, пишет издание "Сергиевские ведомости".

Власти в прошлом году построили новую котельную, но она пока не введена в эксплуатацию. Чиновники объясняют задержку тем, что котельная - объект повышенной опасности, и для ее подключения необходим ряд согласований с Ростехнадзором и минстроем Московской области.

"В данный момент мы выходим на пуско-наладочные работы, после чего будет заключен договор на поставку газа. Далее мы планируем выйти на рабочую мощность. Теоретически это произойдет в августе", - сообщил начальник управления коммунальной инфраструктуры Александр Афанасьев. Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев назвал другой срок: начало нового отопительного сезона.

7 июня Токарев в закрытом режиме встретился с активистами микрорайона Лакокраска. Представителей СМИ в конференц-зал не пустили, пишет Activatica.org. По данным портала, жители на встрече так и не получили внятных ответов на свои вопросы, а представитель команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сбежал от граждан через запасной выход. После этого жители Лакокраски решили перекрыть Московское шоссе.

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