

Станции метро вблизи московских стадионов изменят режим работы в дни матчей ЧМ Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru Ближайшие к стадионам станции московского метро изменят режим работы в дни матчей чемпионата мира по футболу. Об этом в интервью ТАСС сообщила замначальника столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Речь идет о станциях "Воробьевы горы", "Спортивной", "Тушинской", "Спартак" и "Лужники" Московского центрального кольца.



За два часа до матчей только на выход будут работать: станция МЦК "Лужники", северный вестибюль "Воробьевых гор", южный вестибюль "Спортивной", северный вестибюль станции "Спартак" и при необходимости вестибюль номер 1 станции "Тушинской". После матчей указанные вестибюли будут работать только на вход.



В связи с работой фан-зоны МГУ в дни игр на стадионе "Лужники" станции "Университет" и "Воробьевы горы" будут недоступны для входа в течение двух часов после матчей. Поезда на Сокольнической, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро во время чемпионата мира будут курсировать с минимальным интервалом.



К началу чемпионата в метро также разместят дополнительные элементы напольной и настенной навигации с символикой FIFA и дублированием на английский язык. По словам Темниковой, во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году пассажирам метро оказалось недостаточно существующих указателей. Наблюдались трудности с пересадкой на другую линию и выходами. Новые указатели на полу и стенах укажут к ним дорогу и разделят потоки людей.



В вестибюлях всех станций метро и МЦК появятся "маршруты болельщика" - плакаты с указанием наиболее быстрого и удобного пути от данной станции до стадионов и фан-зоны на Воробьевых горах. Пассажирам также будут помогать сотрудники метро со знанием английского языка. Дежурных консультантов будет легко узнать по ярким повязкам, значкам и кепкам.



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