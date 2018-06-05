Партия "Яблоко" не смогла выдвинуть кандидата в мэры Москвы

8 июня 2018 г. "Яблоко" обвинило Митрохина в нанесении ущерба партии и отказалось выдвигать его в мэры Москвы

Исполком федерального бюро "Яблока" согласовал кандидатуру главы Гагаринского муниципального округа Елены Русаковой. Сама она считает, что ее выбрали как "нейтрального кандидата, который не участвует в конфликтах".