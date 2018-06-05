Партия "Яблоко" не смогла выдвинуть кандидата в мэры Москвы

Конференция московского отделения партии "Яблоко" в ночь на субботу не смогла выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы. Как сообщает корреспондент ТАСС, предложенная исполкомом бюро партии кандидатура главы столичного муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой не набрала необходимого числа голосов делегатов конференции.
Делегаты конференции большинством голосов не только включили в бюллетень для тайного голосования кандидатуру председателя московского отделения партии Сергея Митрохина, но и проголосовали за него, несмотря на то, что исполком бюро отказался согласовать его кандидатуру
, обвинив в нанесении политического ущерба партии. В итоге за Русакову проголосовало 22 делегата, за Митрохина - 30.
"Кандидатура Митрохина не была согласована исполкомом бюро и, в соответствии с уставом, он не может быть выдвинут. Таким образом, конференция не смогла сегодня выдвинуть кандидата в мэры Москвы", - прокомментировал итоги голосования заместитель председателя партии Николай Рыбаков.
В ходе конференции председатель партии Эмилия Слабунова предложила компромисс от имени исполкома бюро, согласовав кандидатуру Сергея Митрохина после регистрации и наделения правом голоса 259 новых новых членов партии. При этом вопрос о выдвижении кандидата на пост мэра Москвы исполком бюро предложил передать на рассмотрение общему собранию московской партийной организации.
Однако Митрохин отверг это предложение федерального руководства партии отверг, заявив, что группа новых членов партии является сторонниками политтехнолога Максима Каца, который агитировал против его выдвижения кандидатом в мэры Москвы. По его словам, группа намерена сместить Митрохина с поста председателя московского отделения и "разрушить" его. Митрохин заявил, что исполком бюро "не справляется с политическим управлением" и предложил вышестоящему бюро партии согласовать выдвижение его кандидатуры и вновь созвать конференцию. Даты заседания бюро партии и новой конференции московского отделения пока не определены.
Напомним, внутрипартийные праймериз партии фактически провалились
. В них победил ставленник Максима Каца, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович. Лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин оказался на втором месте. Якубович сразу после победы отказался участвовать в выборах и призвал сделать кандидатом в мэры Митрохина, которого поддерживает Григорий Явлинский. Впоследствии СМИ сообщили, что кандидатура Митрохина была согласована с действующим мэром, а победа на праймериз Якубовича стала для партии неожиданностью.