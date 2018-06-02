Закрыто уголовное дело о вандализме против студента МГУ, написавшего "Нет фан-зоне" на указателе ЧМ

8 июня 2018 г. Ректор МГУ попросил не наказывать первокурсника за надпись на указателе к фан-зоне ЧМ

Виктор Садовничий попросил замминистра МВД Александра Горового "не применять мер юридической ответственности" к Дмитрию Петелину. Он отметил, что с ним уже провели воспитательную беседу и этих мер достаточно.