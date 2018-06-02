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Закрыто уголовное дело о вандализме против студента МГУ, написавшего "Нет фан-зоне" на указателе ЧМ
9 июня 2018 г. | Время публикации 13:20 | Последние изменения 14:22
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Прокуратура Западного округа Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме в отношении студента первого курса филфака МГУ Дмитрия Петелина, написавшего "Нет фан-зоне" на указателе чемпионата мира возле станции метро "Университет". Об этом сообщают Telegram-каналы правозащиты "Открытой России" и инициативной группы МГУ.

В прокуратуре Москвы "Интерфаксу" подтвердили отмену уголовного преследования Петелина. "Постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Материалы возвращены в орган дознания для проведения дополнительной проверки", - сказала официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

По данным адвоката "Открытой России" Сергея Бадамшина, прокуратура запросила документы у дознания, после чего было принято решение о прекращении дела. Ранее на этой неделе адвокаты Петелина подали жалобу в прокуратуру и ходатайство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по статье 214 УК РФ "Вандализм".

Адвокат обвиняемого Олег Елисеев и сам Петелин пока не получили официального уведомления о прекращении дела. В пятницу ректор МГУ Виктор Садовничий обратился к замминистра МВД Александру Горовому с просьбой не применять к студенту мер "юридической ответственности". Ректор отметил, что с Петелиным уже провели воспитательную беседу, и этих мер достаточно, чтобы он "осознал неправомерный характер своих действий и впредь не допускал подобного".

1 июня полицейские прямо с экзаменов забрали в отделение первокурсников Дарью Белову, Кирилла Козлова и Дмитрия Петелина, подозреваемых в нанесении надписи "Нет фан-зоне" на указателе вблизи станции метро "Университет".

Белова и Козлов проходили по делу как свидетели, а Петелин стал единственным фигурантом уголовного дела о вандализме, так как, по версии полиции, именно он разрисовал стенд. Возбуждение уголовного дела за надпись на указателе вызвало возмущение общественности. Петицию за отмену абсурдного дела подписали более 50 тысяч человек.

8 июня профсоюз "Университетская солидарность" планировал провести пикеты в защиту Петелина у станции метро "Университет" и возле фундаментальной библиотеки МГУ. Власти Москвы не согласовали акцию под предлогом того, что возле метро якобы запланировано другое мероприятие. Однако в действительности там не проходило никаких других акций, а лишь стояли автобусы с полицейскими.

Преподаватель МФТИ Андроник Арутюнов попытался провести одиночный пикет, но был задержан. Полицейские отобрали у него плакат с надписью "Здесь мог быть пикет" и хештегами "exams_not_arrests" и "noFanFestMSU". Арутюнову вменяется статья 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).
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