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Несколько улиц перекроют 10 июня на севере и в центре столицы
9 июня 2018 г. | Время публикации 19:22
Рубрики: Автотранспорт  
 
ЦОДД
В воскресенье, 10 июня, на севере и в центре Москвы перекроют несколько улиц. Некоторые ограничения связаны с проведением "Красочного забега" на Ходынском бульваре и будут действовать с 09:00. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта

Так, до 10:45 перекроют участок улицы Авиаконструктора Микояна от улицы Авиаконструктора Сухого до Ходынского бульвара. До 11:50 нельзя будет проехать по участку 4-го Ходынского проезда от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара, а до 12:00 для автомобилистов закроют Ходынский бульвар и участок 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого.

Участники "красочного забега" пробегут пять километров через четыре цветные зоны сквозь разноцветные облака безопасной краски. В этом году маршрут пролегает по Ходынскому бульвару и соседним улицам. Бегуны стартуют и финишируют возле Дворца спорта "Мегаспорт".

Кроме того, днем 10 июня с 11:00 до 16:00 перекроют участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и часть улицы Маши Порываевой из-за проведения массового мероприятия. Речь идет о правозащитном митинге против "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти, дел за репосты, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний активистов.

Митинг поддержали руководители партии "Яблоко", движений ПАРНАС и "Гражданская инициатива". В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая. В соответствии с заявкой на митинг, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.
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