Несколько улиц перекроют 10 июня на севере и в центре столицы Рубрики: Автотранспорт

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Так, до 10:45 перекроют участок улицы Авиаконструктора Микояна от улицы Авиаконструктора Сухого до Ходынского бульвара. До 11:50 нельзя будет проехать по участку 4-го Ходынского проезда от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара, а до 12:00 для автомобилистов закроют Ходынский бульвар и участок 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого.



Участники "красочного забега" пробегут пять километров через четыре цветные зоны сквозь разноцветные облака безопасной краски. В этом году маршрут пролегает по Ходынскому бульвару и соседним улицам. Бегуны стартуют и финишируют возле Дворца спорта "Мегаспорт".



Кроме того, днем 10 июня с 11:00 до 16:00 перекроют участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и часть улицы Маши Порываевой из-за проведения массового мероприятия. Речь идет о



Митинг поддержали руководители партии "Яблоко", движений ПАРНАС и "Гражданская инициатива". В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая. В соответствии с заявкой на митинг, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер. В воскресенье, 10 июня, на севере и в центре Москвы перекроют несколько улиц. Некоторые ограничения связаны с проведением "Красочного забега" на Ходынском бульваре и будут действовать с 09:00. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта Так, до 10:45 перекроют участок улицы Авиаконструктора Микояна от улицы Авиаконструктора Сухого до Ходынского бульвара. До 11:50 нельзя будет проехать по участку 4-го Ходынского проезда от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара, а до 12:00 для автомобилистов закроют Ходынский бульвар и участок 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого.Участники "красочного забега" пробегут пять километров через четыре цветные зоны сквозь разноцветные облака безопасной краски. В этом году маршрут пролегает по Ходынскому бульвару и соседним улицам. Бегуны стартуют и финишируют возле Дворца спорта "Мегаспорт".Кроме того, днем 10 июня с 11:00 до 16:00 перекроют участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и часть улицы Маши Порываевой из-за проведения массового мероприятия. Речь идет о правозащитном митинге против "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти, дел за репосты, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний активистов.Митинг поддержали руководители партии "Яблоко", движений ПАРНАС и "Гражданская инициатива". В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели, в том числе Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович, Людмила Улицкая. В соответствии с заявкой на митинг, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.



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Митинг оппозиции против произвола силовых структур состоится на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00. Заявленное количество участников - до 10 тысяч человек. В инициативную группу вошли политики, общественные деятели и писатели.

