Прожекторы на Воробьевых горах так и остались самостроем, но демонтировать их никто не спешит

24 января 2018 г. В мэрии назвали безвредной и "бытовой" подсветку Воробьевых гор, которую москвичи сравнивают с фильмом ужасов

Москвичи с лета борются против установки мощных софитов среди деревьев на Воробьевых горах. Работы начались до того, как были проведены необходимые обсуждения и получены все разрешительные документы. В департаменте ЖКХ это отрицают, как и негативное воздействие видных из космоса прожекторов на окружающую среду.