Прожекторы на Воробьевых горах так и остались самостроем, но демонтировать их никто не спешит

"Мосприрода" признала самостроем возмутившие москвичей прожекторы, установленные в природном заказнике "Воробьевы горы". Подрядчик так и не предоставил разрешительных документов. Об этом сообщил в отчете
перед муниципальными депутатами Гагаринского района Москвы замдиректора дирекции природных территорий "Долина реки Сетунь" (подразделение "Мосприроды") Вадим Козин.
Он пояснил, что "Мосприрода" не может самостоятельно добиваться демонтажа опор освещения, так как в ее функции входит только контроль нарушений. Ведомство может оформить штраф и вызвать полицию в случае обнаружения нарушений. Самостоятельно задерживать нарушителей сотрудники "Мосприроды" не имеют права. Проблема состоит и в том, что на огромную территорию в 900 гектаров приходится только шесть инспекторов.
По словам Козина, демонтаж прожекторов входит в компетенцию балансосодержателя территории, коим является парк культуры имени Горького. Материалы о нарушениях еще в прошлом году были направлены в природоохранную прокуратуру, но, судя по тому, что прожекторы продолжают стоять, никаких мер реагирования ведомство не предприняло.
Столбы с прожекторами начали устанавливать на Воробьевых горах еще год назад, до окончания общественного обсуждения и очных публичных слушаний по госзакупке. Москвичи отмечали, что работы ведутся без информационных щитов и необходимых документов, при этом были повреждены корни деревьев. Кроме того, неестественное освещение на особо охраняемой природной территории вредит растениям и обитающим в заказнике животным.
Жители обращались в различные инстанции, рассылали обращения в приемную президента. В августе 2017 года, когда софиты в лесу уже стояли, в официальном письме департамента ЖКХ говорилось, что проектная документация на ландшафтное освещение только разрабатывается, причем с учетом экологической экспертизы. Позже в департаменте заявили, что экспертиза в данном случае не нужна, так как подсветку предполагалось включать только по праздникам.
В последние полгода прожекторы не включались. В январе глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев утверждал, что проект подсветки только тестируется и негативного влияния на окружающую среду оказывать не может, так как по сути является обычным освещением
. В пресс-службе ведомства недоверие москвичей объяснили тем, что ландшафтное освещение "пока еще новшество в световом оформлении города".
Между тем "благоустройство" на Воробьевых горах продолжается, констатируют москвичи.