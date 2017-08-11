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Росприроднадзор потребовал закрыть мусоросжигательный завод Игоря Чайки на востоке Москвы
9 июня 2018 г. | Время публикации 13:54 | Последние изменения 14:24
Рубрики: Экология  
 
Global Look Press
Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу требует через суд закрыть на 90 суток бывший мусоросжигательный завод N 4 в промзоне "Руднево" на востоке Москвы, сообщает ТАСС. Предприятием управляет ООО "Хартия" сына генпрокурора Игоря Чайки. Компания будет привлечена к административной ответственности за нарушения.

Проверка на заводе проводилась из-за жалоб местных жителей на работу предприятия и зловоние выбросов. Выбросы мусоросжигательного завода угрожают подмосковным Люберцам, Реутову, Балашихе. Вблизи него также находятся жилые массивы на востоке и юго-востоке столицы. Инспекция показала, что завод работает без документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В августе прошло года жители домов рядом с "Руднево" засняли на видео, как из труб завода идет фиолетовый дым. Осенью 2017 года предприятие стало фигурантом межрегионального экологического расследования властей Москвы и Подмосковья, которые выясняли происхождение неприятного запаха на востоке и юго-востоке Москвы.

По итогам расследования нескольким работающим в этой зоне предприятиям были выписаны штрафы, однако основным источником загрязнения воздуха сероводородом был признан закрытый мусорный полигон "Кучино" в Балашихе. В декабре председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова выступила фактически в защиту завода в "Руднево" и назвала недопустимыми "спекуляции вокруг мусоросжигания".
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