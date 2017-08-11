Росприроднадзор потребовал закрыть мусоросжигательный завод Игоря Чайки на востоке Москвы

24 апреля 2018 г. Сын Юрия Чайки и застройщик МСЗ будут контролировать половину "мусорной промышленности" Подмосковья

Три из семи компаний, выигравших конкурс операторов по обращению с отходами, связана с фирмой "РТ-Инвест", планирующей строительство мусоросжигательных заводов. Еще одна компания принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю.