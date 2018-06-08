Женщину, покрасившую надгробие Есенина, разыскивали 6 лет за побег из психоневрологического интерната

8 июня 2018 г. Полиция ищет женщину, "для красоты" покрасившую надгробие Есенина на Ваганьковском кладбище

Родственники поэта обнаружили, что памятник из каррарского мрамора наполовину покрашен белой краской. Полиция расценивает это как вандализм. По предварительным данным, некая женщина решила таким образом привести памятник к единой цветовой гамме.