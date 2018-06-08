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Женщину, покрасившую надгробие Есенина, разыскивали 6 лет за побег из психоневрологического интерната
9 июня 2018 г. | Время публикации 14:30
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Александр Красавин
Женщина, покрасившая в белый цвет надгробный памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище, находилась а розыске за побег из психоневрологического интерната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 8 июня полицейские задержали 51-летнюю подозреваемую. В марте 2012 года она самовольно ушла из интерната номер 13 в подмосковном Ступино и была объявлена в федеральный розыск. Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах сообщил, что женщину госпитализировали. Сумма причиненного ущерба уточняется.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе родственница Есенина при посещении могилы обнаружила, что надгробный памятник поэту из каррарского мрамора частично выкрашен белой краской. Полиция расценивает это как вандализм. По данным СМИ, женщина, покрасившая изваяние, якобы хотела привести его в единую цветовую гамму. Памятник уже частично очистили от краски.
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