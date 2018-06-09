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Сбой в работе SMS-сервисов оплаты парковки произошел в столице
9 июня 2018 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 14:16
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Пополнение парковочного счета через SMS и работа сервисов оплаты парковки Москвы временно ограничены. Как сообщается на сайте Московского паркинга, при получении сообщений могут происходить задержки.

Автомобилистов просят пользоваться другими способами оплаты: мобильным приложением "Парковки Москвы", паркоматами или личным кабинетом на сайте Московского паркинга. По всем вопросам рекомендуется обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного телефона. Впоследствии стало известно, что работа сервисов полностью восстановлена.

Кроме того, на двух плоскостных парковках со шлагбаумом изменился режим работы. В связи с проведением профилактических работ не взимается плата на парковках, расположенных по адресам: улица Широкая, вл. 14 (вблизи станции метро "Медведково") и на пересечении улицы Мусы Джалиля и Шипиловской (вблизи станции метро "Шипиловская"). Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму.
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Суббота, 9 июня 2018 г. // Последняя новость 14:57
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