

Сбой в работе SMS-сервисов оплаты парковки произошел в столице Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Автомобилистов просят пользоваться другими способами оплаты: мобильным приложением "Парковки Москвы", паркоматами или личным кабинетом на сайте Московского паркинга. По всем вопросам рекомендуется обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного телефона. Впоследствии стало известно, что работа сервисов полностью восстановлена.



Кроме того, на двух плоскостных парковках со шлагбаумом изменился режим работы. В связи с проведением профилактических работ не взимается плата на парковках, расположенных по адресам: улица Широкая, вл. 14 (вблизи станции метро "Медведково") и на пересечении улицы Мусы Джалиля и Шипиловской (вблизи станции метро "Шипиловская"). Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму. Пополнение парковочного счета через SMS и работа сервисов оплаты парковки Москвы временно ограничены. Как сообщается на сайте Московского паркинга, при получении сообщений могут происходить задержки.Автомобилистов просят пользоваться другими способами оплаты: мобильным приложением "Парковки Москвы", паркоматами или личным кабинетом на сайте Московского паркинга. По всем вопросам рекомендуется обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного телефона. Впоследствии стало известно, что работа сервисов полностью восстановлена.Кроме того, на двух плоскостных парковках со шлагбаумом изменился режим работы. В связи с проведением профилактических работ не взимается плата на парковках, расположенных по адресам: улица Широкая, вл. 14 (вблизи станции метро "Медведково") и на пересечении улицы Мусы Джалиля и Шипиловской (вблизи станции метро "Шипиловская"). Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму.



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