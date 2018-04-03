NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
июня
pda
Поиск
Архив

Теплая погода вернется в столичный регион в конце следующей недели
9 июня 2018 г. | Время публикации 15:37 | Последние изменения 16:36
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Теплая погода вернется в столичный регион в конце следующей недели, 14-15 июня. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В праздничные выходные, 10-11 июня, в Москве температура будет чуть ниже нормы, 15-19 градусов, однако к Дню России, 12 июня, воздух прогреется до 19-24 градусов. Как рассказал RT директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв, во вторник, 12 июня, в столице ожидается дождь, местами гроза и облачность, днем 21-23, по области 19-24 градуса тепла.

По предварительным прогнозам синоптиков, на Москву выпадет около 10 миллиметров дождей, из-за чего может потребоваться разгон облаков. В среду также будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. "Дальше погода будет постепенно налаживаться, есть тенденция к потеплению", — заключил Киктев.

При этом в четверг, 14 июня, уже ожидается 15-20 градусов тепла, а в пятницу температура повысится до 18-23 градусов и достигнет климатической нормы. Как сообщила Макарова, таким образом первый матч чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией пройдет при комфортной погоде. "14 июня в столице ожидается 15-20 градусов тепла и солнце, осадков быть не должно. Думаю, игроки на поле будут чувствовать себя комфортно. Вечером на стадионе может быть немного прохладно, поэтому стоит захватить с собой ветровку или куртку", - отметила собеседница агентства.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия Москвы готова потратить 400 миллионов рублей на разгон облаков в праздники
3 апреля 2018 г.
Мэрия Москвы готова потратить 400 миллионов рублей на разгон облаков в праздники
1 и 9 мая, 12 июня и в День города облака над городом разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента. При этом выделение денег не всегда означает хорошую погоду.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.06.2018   19:26
7
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 9 июня 2018 г. // Последняя новость 19:22
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>