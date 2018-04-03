

Теплая погода вернется в столичный регион в конце следующей недели Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В праздничные выходные, 10-11 июня, в Москве температура будет чуть ниже нормы, 15-19 градусов, однако к Дню России, 12 июня, воздух прогреется до 19-24 градусов. Как рассказал



По предварительным прогнозам синоптиков, на Москву выпадет около 10 миллиметров дождей, из-за чего может потребоваться



При этом в четверг, 14 июня, уже ожидается 15-20 градусов тепла, а в пятницу температура повысится до 18-23 градусов и достигнет климатической нормы. Как сообщила Макарова, таким образом первый матч чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией пройдет при комфортной погоде. "14 июня в столице ожидается 15-20 градусов тепла и солнце, осадков быть не должно. Думаю, игроки на поле будут чувствовать себя комфортно. Вечером на стадионе может быть немного прохладно, поэтому стоит захватить с собой ветровку или куртку", - отметила собеседница агентства.



Теплая погода вернется в столичный регион в конце следующей недели, 14-15 июня. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.В праздничные выходные, 10-11 июня, в Москве температура будет чуть ниже нормы, 15-19 градусов, однако к Дню России, 12 июня, воздух прогреется до 19-24 градусов. Как рассказал RT директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв, во вторник, 12 июня, в столице ожидается дождь, местами гроза и облачность, днем 21-23, по области 19-24 градуса тепла.По предварительным прогнозам синоптиков, на Москву выпадет около 10 миллиметров дождей, из-за чего может потребоваться разгон облаков . В среду также будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. "Дальше погода будет постепенно налаживаться, есть тенденция к потеплению", — заключил Киктев.При этом в четверг, 14 июня, уже ожидается 15-20 градусов тепла, а в пятницу температура повысится до 18-23 градусов и достигнет климатической нормы. Как сообщила Макарова, таким образом первый матч чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией пройдет при комфортной погоде. "14 июня в столице ожидается 15-20 градусов тепла и солнце, осадков быть не должно. Думаю, игроки на поле будут чувствовать себя комфортно. Вечером на стадионе может быть немного прохладно, поэтому стоит захватить с собой ветровку или куртку", - отметила собеседница агентства.



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