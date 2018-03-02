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Бесплатные автобусы запустят на время закрытия двух станций Люблинско-Дмитровской линии метро
9 марта 2018 г. | Время публикации 19:04
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Бесплатные компенсационные автобусы запустят в субботу, 10 марта между станциями метро "Марьина роща" и "Владыкино" в связи с закрытием северного участка Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена. Со станции "Петровско-Разумовская" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии.

На маршруте "КМ" будет работать 25 автобусов большой вместимости. Интервал движения составит около одной минуты. На компенсационных автобусах можно будет добраться от станции "Владыкино" до станции "Марьина Роща" и обратно, а также до закрытых станций метро "Фонвизинская" и "Бутырская". Первый автобус отправится в рейс в 5:10, последний - в 1:55.

Управлять пассажиропотоком вблизи "Петровско-Разумовской" и "Марьиной Роща" будут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. метрополитене.

Станции "Петровско-Разумовская", "Бутырская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро закроются в субботу для завершения работ по присоединению нового участка со станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Для пассажиров он должен открыться до конца марта.
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