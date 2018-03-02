Бесплатные автобусы запустят на время закрытия двух станций Люблинско-Дмитровской линии метро

Бесплатные компенсационные автобусы запустят в субботу, 10 марта между станциями метро "Марьина роща" и "Владыкино" в связи с закрытием
северного участка Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает
пресс-служба Московского метрополитена. Со станции "Петровско-Разумовская" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии.
На маршруте "КМ" будет работать 25 автобусов большой вместимости. Интервал движения составит около одной минуты. На компенсационных автобусах можно будет добраться от станции "Владыкино" до станции "Марьина Роща" и обратно, а также до закрытых станций метро "Фонвизинская" и "Бутырская". Первый автобус отправится в рейс в 5:10, последний - в 1:55.
Управлять пассажиропотоком вблизи "Петровско-Разумовской" и "Марьиной Роща" будут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. метрополитене.
Станции "Петровско-Разумовская", "Бутырская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро закроются в субботу для завершения работ по присоединению нового участка со станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Для пассажиров он должен открыться до конца марта
.