"Фоточка и уголовочка": в МГУ противников футбольной фан-зоны обвинили в бунте против российского руководства

2 марта 2018 г. Ректор МГУ отменил встречу с противниками фан-зоны из-за Путина. Вместо нее студентам рассказали о "раскачивании лодки"

Встреча была назначена на 1 марта после акции "Оккупай ректорат", но накануне выяснилось, что президент "неожиданно" пригласил ректора на оглашение послания Федеральному собранию. В итоге с активистами провели воспитательные беседы.