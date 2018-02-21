"Фоточка и уголовочка": в МГУ противников футбольной фан-зоны обвинили в бунте против российского руководства

Студентов МГУ имени Ломоносова, борющихся за перенос фан-зоны чемпионата мира по футболу подальше от университета, обвинили в выступлении против государственного строя, попытке сорвать президентские выборы и проплаченности. Такие заявления были сделаны во время одного из собраний с участием замдекана по учебной работе факультета фундаментальной физико-химической инженерии Людмилы Григорьевой.
Стенограмма и аудиозапись одной из встреч с первокурсниками, состоявшейся 2 марта, опубликованы на странице инициативной группы МГУ в соцсети "ВКонтакте"
. Замдекана призвала подписавших петицию за перенос фан-зоны отозвать свои подписи и "по доброй воле" написать заявления о том, что их ввели в заблуждение.
Григорьева назвала листы с подписями против фан-зоны, переданные в администрацию президента
, "жалкими бумажонками" и "подтирками", а собирающих их активистов - бандитами. Замдекана привела в пример сбор подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина: "Там ничего нельзя вырвать, и написано четко, под чем человек голосует". В случае с подписями против фан-зоны, по убеждению Григорьевой, ничего гарантировать нельзя.
"У вас собирали какие-то жалкие бумажонки, дальше вот это отрывается и здесь пишется: "Мы протестуем против государственного строя", - сказала она. В связи с этим замдекана призвала студентов, поддержавших протест против фан-зоны, прийти к ней с заранее написанным заявлением: "Так и надо писать: "Я был введен в заблуждение, подписывал совершенно другое. Мне сказали, что это было нужно для пользы Московского университета, чтобы помочь ректору, помочь Московскому университету".
Григорьева предположила, что активисты "купленные чьи-то - Собчак, Навальный, Явлинский". "Я не знаю, чьи это люди. Но это люди явно не наши", - констатировала замдекана. Она сравнила сбор подписей против фан-зоны с квартирным мошенничеством: "Люди квартир лишаются таким образом, что-то подписал не глядя, а потом оказывается, что вот".
Григорьева призвала ничего не подписывать и не ходить на митинги. "Потому что они что говорят: "Пойдем ты постоишь там, мы сейчас за университет будем", да? Ну, кто-то идет, а сзади плакатик такой: "Мы против России. Мы за свержение строя". Даже не увидите этого. Фоточка и уголовочка! Просто бандиты", - сказала она.
Замдекана также выразила уверенность, что протестующие против фан-зоны уже заработали "как минимум хулиганство и нарушение общественного порядка": "Похлебают баланды тюремной, сортиры месяц помоют". Тему "антигосударственности" и проплаченности борьбы с фан-зоной продолжила бывшая глава студенческой комиссии профкома факультета Полина Бовсуновская.
"Инициативная группа специально вводит вас в заблуждение для того, чтобы, во-первых, поднять вашу активность внутри университета и заставить вас бунтовать не только против руководства университета, но даже против руководства страны", - заявила она, рассказав о призывах активистов не ходить на выборы президента.
"Я не знаю, скорее всего они проплаченные, и сделали это для того, чтобы студенты лучшего вуза страны [выступили] против власти", - сказала Бовсуновская. Закончилось собрание предложениями организовать для студентов игру "Зарница" на военном полигоне или другие мероприятия - дискотеку, чаепитие, просмотр кино.
В инициативной группе МГУ уточнили, что подобные методы воспитательной беседы использовались только на собраниях с первокурсниками. На встречах со студентами более старших курсов представители деканата ограничились рекомендациями не подписывать петицию против фан-зоны и напомнили о возможности прийти на выборы президента России 18 марта.
Напомним, 21 февраля студенты пытались передать ректору МГУ подписи против фан-зоны и призвать его к тому, чтобы он лично попросил власти перенести площадку футбольного фестиваля подальше от стен университета. В главном здании вуза перед приходом студентов отключили лифты
, а на девятом этаже, где находится ректорат, выставили охрану. Активисты несколько часов прождали Садовничего, но он к ним так и не вышел.
За это время студенты собрали новые голоса против фан-зоны и сдали в канцелярию ректората петицию с 4224 подписями. После этого активистам пообещали встречу с Садовничим 1 марта, но затем ее отменили, так как ректор "неожиданно" получил приглашение в Манеж на оглашение послания президента Путина Федеральному посланию.
С делегатами активистов вместо этого провели "воспитательные беседы", рассказывая о 90-х годах, "раскачивании лодки"
и желании многих студентов, аспирантов и сотрудников МГУ поучаствовать в фестивале болельщиков, фан-зона которого развернется вблизи университета.
Активистам удалось обратиться по вопросу фан-зоны к послу ФИФА в России футболисту Алексею Смертину
во время его визита в университет. Протестующим пытались помешать, однако Смертина вопрос о фан-зоне заинтересовал. 28 февраля активисты передали петицию против фан-зоны в администрацию президента РФ. Главу государства, который является председателем попечительского совета МГУ и главой наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", попросили "освободить МГУ от роли декорации для коммерческого мероприятия" и содействовать переносу фан-зоны с Воробьевых гор.