

Москва окажется под снежными зарядами в субботу Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Ночью в Москве минус 12 - минус 10 градусов, по области местами до минус 20. Днем в субботу при облачной погоде с прояснениями температура составит минус 4 - минус 6 градусов. В воскресенье, 11 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью минус 12 - минус 10, по области до 14 градусов мороза.



Днем в Москве минус 4 - минус 2, по области до минус 7. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица. А со вторника, 13 марта, в столицу придут первые оттепели: днем температура может подняться до плюс 3 градусов. При этом ночи по-прежнему будут морозными. Осадки в виде снежных зарядов ожидаются в Москве 10 марта, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. "Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега", - уточнил собеседник агентства.Ночью в Москве минус 12 - минус 10 градусов, по области местами до минус 20. Днем в субботу при облачной погоде с прояснениями температура составит минус 4 - минус 6 градусов. В воскресенье, 11 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью минус 12 - минус 10, по области до 14 градусов мороза.Днем в Москве минус 4 - минус 2, по области до минус 7. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица. А со вторника, 13 марта, в столицу придут первые оттепели: днем температура может подняться до плюс 3 градусов. При этом ночи по-прежнему будут морозными.



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