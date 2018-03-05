Протестующие против свалки "Ядрово" в Волоколамске сообщили о новых задержаниях

Жители подмосковного Волоколамска сообщили в пятницу о новых задержаниях активистов, протестующих против работы местного мусорного полигона "Ядрово". Участники акции пытались помешать проезду мусоровозов на территорию свалки, рассказал "Интерфаксу"
один из активистов, не уточнив число задержанных.
Участник акции Сергей Жуков рассказал радиостанции "Говорит Москва"
, о грубом задержании двух человек. По его словам, на месте дежурило три-четыре автобуса ОМОН. Глава МЧС России Владимир Пучков меж тем потребовал усилить мониторинг воздуха в районе "Ядрово", передает ТАСС. "Поднимайте дополнительные силы Роспотребнадзора, мобильные лаборатории в местах возможного запаха и организуйте прямую трансляцию всех этих данных", - распорядился Пучков в ходе селекторного совещания в ведомстве.
Он потребовал в реальном времени информировать жителей о данных замеров не только воздуха, но и почвы. Представитель главного управления МЧС по Московской области в свою очередь отчитался, что превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.
Стихийный протест жителей около въезда на полигон "Ядрово" продолжается второй день. 8 марта было задержано более 10 активистов. По словам очевидцев, сотрудники полиции выборочно выхватывали людей из толпы и сажали в автозак с применением физической силы.
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со ссылкой на рассказы очевидцев в соцсетях сообщается, что взрослых привозили в отделение полиции вместе с детьми. Один маленький ребенок остался в машине, в то время как его отца забрали в автозак. Задерживали и пожилых людей, одному мужчине стало плохо.
В отношении девяти человек были составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, в отношении еще двух - по статье 20.2 КоАП о нарушении при проведении митинга.
Напомним, неделю назад жители Волоколамска вышли на пятитысячный митинг
, требуя закрыть "Ядрово". Люди говорят, что в районе невозможно дышать из-за соседства со свалкой, жалуются на плохое самочувствие и аллергии. Жители рассказывают, что ходят по улицам в респираторах и закупают противогазы, а дома не могут открывать окна.
6 марта власти Волоколамского района ввели на полигоне режим чрезвычайной ситуации
, хотя жители требовали ввести его на всей территории Волоколамского района. Резкий запах, вынудивший жителей митинговать, власти объяснили залповыми выбросами свалочного газа. При этом чиновники и МЧС заявили, что критичного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет, и здоровью людей ничего не угрожает. Закрывать полигон не планируется. Там обещают через месяц начать рекультивацию
, а через три ликвидировать неприятный запах.