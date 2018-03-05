Протестующие против свалки "Ядрово" в Волоколамске сообщили о новых задержаниях

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7 марта 2018 г. Власти задыхающегося Волоколамска решили ввести режим ЧС только на свалке, а не по всему району

Режим ЧС введен на полигоне "Ядрово", срок не уточняется. Это позволит провести срочные мероприятия для ликвидации последствий выбросов свалочного газа. Превышения ПДК вредных веществ власти называют некритичными.

7 марта 2018 г. Подмосковных активистов, протестующих против мусоросжигательных заводов, выгнали из Администрации президента

6 марта 2018 г. Власти Подмосковья пообещали экстренно разобраться с вонью свалки, из-за которой тысячи жителей митинговали в выходные