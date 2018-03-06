Власти дали обязательства по устранению запаха от свалки в Волоколамске

Запах от свалки в подмосковном Волоколамске власти пообещали устранить за три месяца. Об этом "Интерфаксу"
сообщил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.
Накануне в городе были задержаны протестующие. На задержанных участников митинга против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили из полиции. По словам самих активистов, задержаны оказались около 30 человек.
По периметру полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе организован постоянный экологический контроль, станции экомониторинга
планируют установить и в окрестных населенных пунктах, сообщил Павел Кириллов.
"Станции автоматического мониторинга в течение десяти дней будут
установлены в городе и в ближайших населенных пунктах, а информация с
них будет доступна круглосуточно в автоматическом режиме", - сказал чиновник.
Эксперты устанавливают локации залповых выбросов
свалочного газа для того, чтобы провести их блокировку.
"В течение трех месяцев будут ликвидированы все подобные места
утечки газа", - заверил он.
Кириллов напомнил, что руководство ООО "Ядрово" было обязано
установить систему дегазации в течение 2018 - 2019 годов. Однако в связи с
жалобами населения на неприятный запах с полигона эти мероприятия
планируют провести в ближайшие месяцы.
Старое тело полигона собираются закрыть, при этом
несанкционированные выбросы свалочного газа будут локализованы
посредством чистых грунтов. В дальнейшем старое тело "Ядрово" хотят
рекультивировать, план этих мероприятий планируется представить в начале
следующей недели.
Новая карта полигона будет оборудована системами дегазации, сбора и
очистки фильтрата, добавил Кириллов.