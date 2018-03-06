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Власти дали обязательства по устранению запаха от свалки в Волоколамске
9 марта 2018 г. | Время публикации 10:22 | Последние изменения 15:01
Рубрики: Экология  
 
50.mchs.gov.ru
Запах от свалки в подмосковном Волоколамске власти пообещали устранить за три месяца. Об этом "Интерфаксу" сообщил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

Накануне в городе были задержаны протестующие. На задержанных участников митинга против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили из полиции. По словам самих активистов, задержаны оказались около 30 человек.

По периметру полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе организован постоянный экологический контроль, станции экомониторинга планируют установить и в окрестных населенных пунктах, сообщил Павел Кириллов. "Станции автоматического мониторинга в течение десяти дней будут установлены в городе и в ближайших населенных пунктах, а информация с них будет доступна круглосуточно в автоматическом режиме", - сказал чиновник.

Эксперты устанавливают локации залповых выбросов свалочного газа для того, чтобы провести их блокировку. "В течение трех месяцев будут ликвидированы все подобные места утечки газа", - заверил он.

Кириллов напомнил, что руководство ООО "Ядрово" было обязано установить систему дегазации в течение 2018 - 2019 годов. Однако в связи с жалобами населения на неприятный запах с полигона эти мероприятия планируют провести в ближайшие месяцы.

Старое тело полигона собираются закрыть, при этом несанкционированные выбросы свалочного газа будут локализованы посредством чистых грунтов. В дальнейшем старое тело "Ядрово" хотят рекультивировать, план этих мероприятий планируется представить в начале следующей недели.

Новая карта полигона будет оборудована системами дегазации, сбора и очистки фильтрата, добавил Кириллов.
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