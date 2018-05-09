В столице проходит автопробег на автомобилях военных лет Рубрики: Общество

портал Москва 24/Юлия Иванко



9 мая 2018 г. в Москве дан старт автопробегу на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73-й годовщины Победы, — говорится в сообщении.



В автопробеге принимают участие ветераны, а также представители столичных префектур и департаментов. Автопробег начался с аллеи Связистов парка Победы на Поклонной горе. Закончится мероприятие в парке Ветеран в Серебряном Бору. В столице проходит автопробег, в котором принимают участие автомобили времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".9 мая 2018 г. в Москве дан старт автопробегу на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73-й годовщины Победы, — говорится в сообщении.В автопробеге принимают участие ветераны, а также представители столичных префектур и департаментов. Автопробег начался с аллеи Связистов парка Победы на Поклонной горе. Закончится мероприятие в парке Ветеран в Серебряном Бору.



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