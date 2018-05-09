

Москва вошла в список 30 лучших студенческих городов мира Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



По результатам исследования, в ходе которого были проанализированы 489 городов мира, российская столица заняла 28-е место, улучшив положение на 11 позиций по сравнению с прошлым годом. Как сообщает ТАСС, наряду с Москвой в рейтинг попали еще три российских города. Томск поднялся с 91-го на 74-е место, Санкт-Петербург улучшил свои позиции и поднялся на 76-ю строчку, а Новосибирск занял 96-е место.



При подготовке рейтинга QS оценивает рейтинг местных университетов, интернациональный студенческий состав, привлекательность города, активность работодателей, финансовая доступность, мнение студентов.



Все четыре российских города улучшили перспективы трудоустройства для студентов и поднялись в категории "активность работодателей". Лидером снова стала Москва. Одновременно все российские города вошли в Топ-50 самых бюджетных для студентов, а Томск (5) и Новосибирск (10) заняли позиции в первой десятке по показателю "финансовая доступность".



Томск же, по мнению студентов, также оказался самым привлекательным местом из российских городов для учебы после Москвы (41), заняв 82-ю позицию. Всего же этот критерий оценивает отзывы более 50 тыс. студентов о качестве студенческой жизни в городе и готовности остаться после окончания учебы.



Самым лучшим студенческим городом признан Лондон, который в этом году смог переместиться на две позиции вверх. Он оказался в первой двадцатке по пяти из шести критериев. Самым слабым местом британской столицы оказалась его финансовая доступность. В этом разделе Лондон идет на 113-й строчке, уступая лишь Сиднею.



На втором месте оказался Токио, сумевший подняться на две строчки по сравнению с прошлым годом. Мельбурн идет на третьем месте. В целом в первую десятку рейтинга вошли также Монреаль (4), Париж (5), Мюнхен (6), Берлин (7), Цюрих (8), Сидней (9), Сеул (10). При этом Цюрих и Сидней, которые в прошлом году были в середине второй десятки, сумели на этот раз пробиться в Топ-10, в то время как Монреаль потерял лидерство. Москва вошла в список 30 лучших студенческих городов мира благодаря поднявшемуся рейтингу столичных вузов, а также улучшению их финансовой доступности и активности работодателей. Об этом говорится в рейтинге QS Best Student Cities Ranking, распространенном в среду британской компанией Quacquarelli Symonds.По результатам исследования, в ходе которого были проанализированы 489 городов мира, российская столица заняла 28-е место, улучшив положение на 11 позиций по сравнению с прошлым годом. Как сообщает ТАСС, наряду с Москвой в рейтинг попали еще три российских города. Томск поднялся с 91-го на 74-е место, Санкт-Петербург улучшил свои позиции и поднялся на 76-ю строчку, а Новосибирск занял 96-е место.При подготовке рейтинга QS оценивает рейтинг местных университетов, интернациональный студенческий состав, привлекательность города, активность работодателей, финансовая доступность, мнение студентов.Все четыре российских города улучшили перспективы трудоустройства для студентов и поднялись в категории "активность работодателей". Лидером снова стала Москва. Одновременно все российские города вошли в Топ-50 самых бюджетных для студентов, а Томск (5) и Новосибирск (10) заняли позиции в первой десятке по показателю "финансовая доступность".Томск же, по мнению студентов, также оказался самым привлекательным местом из российских городов для учебы после Москвы (41), заняв 82-ю позицию. Всего же этот критерий оценивает отзывы более 50 тыс. студентов о качестве студенческой жизни в городе и готовности остаться после окончания учебы.Самым лучшим студенческим городом признан Лондон, который в этом году смог переместиться на две позиции вверх. Он оказался в первой двадцатке по пяти из шести критериев. Самым слабым местом британской столицы оказалась его финансовая доступность. В этом разделе Лондон идет на 113-й строчке, уступая лишь Сиднею.На втором месте оказался Токио, сумевший подняться на две строчки по сравнению с прошлым годом. Мельбурн идет на третьем месте. В целом в первую десятку рейтинга вошли также Монреаль (4), Париж (5), Мюнхен (6), Берлин (7), Цюрих (8), Сидней (9), Сеул (10). При этом Цюрих и Сидней, которые в прошлом году были в середине второй десятки, сумели на этот раз пробиться в Топ-10, в то время как Монреаль потерял лидерство.



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