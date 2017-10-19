Жители Балашихи вторую неделю пикетируют администрацию из-за постоянных химических запахов

Жители подмосковной Балашихи вторую неделю проводят акцию "Мы хотим жить" из-за постоянных химических выбросов неизвестного происхождения. Люди выходят на одиночные пикеты к зданию администрации, требуя ввести во всем городском округе режим чрезвычайной ситуации, а также максимально быстро найти и ликвидировать источники загрязнения воздуха. Об этом говорится в блоге
общественной организации "Вся Балашиха".
Неприятные запахи преследуют жителей Балашихи, востока Подмосковья и Москвы уже более полугода. Источник до сих пор не найден, власти не раскрывают данные мониторинга, отмечается в сообщении. Балашихинцы жалуются на ухудшение здоровья: головные и сердечные боли, кашель и другие заболевания дыхательных органов, общее недомогание, проблемы с желудочно-кишечным трактом и щитовидной железой. Осенью на улицах города находили мертвых птиц, а теперь, по словам жителей, они и вовсе пропали.
"Практически каждый вечер нашей жизни превращается в ад, когда районы города, один за другим, окутывает облако едкой вони. Между тем на сайте администрации отсутствуют ежедневные данные мониторинга состояния окружающей среды, хотя каждый имеет право право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии" - сообщила
одна из организаторов акции Лиса Тарева.
Обращения балашихинцев к президенту России и губернатору Московской области спускаются в низшие инстанции. Жители намерены проводить пикеты до тех пор, пока власти не начнут решать проблему. От резких химических запахов страдают и жители Реутова. На выбросы они жалуются с конца 2014 года, но тогда "газовые атаки" отмечались хотя бы раз в несколько месяцев. Теперь - несколько раз в неделю, так что жители вынуждены оснащать квартиры приборами очистки воздуха, говорится в репортаже телеканала РБК
.
В соседнем Косино-Ухтомском районе за последние четыре года на 25% выросло число респираторных и острых респираторных заболеваний, а онкологических - в четыре раза. Правда, о прямой связи заболеваний с качеством воздуха врачи не говорят. Рядом с районами и городами, которые мучаются от резких запахов, расположено несколько крупных предприятий - нефтеперерабатывающий, асфальтобетонный и мусоросжигательный заводы, Люберецкие очистные сооружения, мусорные полигоны "Кучино" и "Торбеево", завод "Русское олово". Некоторые из них штрафовали
за выбросы, но запахи никуда не делись.