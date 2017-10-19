Беременная москвичка из ревности протаранила несколько машин во дворе дома: ВИДЕО Рубрики: Происшествия

Svoi PRO / www.youtube.com



Автомобилистка въехала в Range Rover экс-супруга и, сдав назад, зацепила Audi, затем разогналась и на глазах местных жителей намеренно врезалась в две легковые машины. Очевидцы пытались утихомирить буйного водителя, но женщина успокоилась лишь после того, как повреждения, помимо самого Infiniti, получили пять автомобилей. Врачи оказались на месте раньше автоинспекторов, но ехать с ними женщина отказалась, потребовав, чтобы ее забрали в полицию.







Пять автомобилей пострадали от рук беременной москвички за рулем Infiniti, протаранившей машины во дворе собственного дома после ссоры с бывшим мужем. Об этом пишет "Комсомольская правда" . Жительница дома 10 по Барвихинской улице не смогла смириться с тем, что от нее ушел супруг, оставивший женщину на восьмом месяце беременности. Видеозапись инцидента сделал один из очевидцев происшествия.Автомобилистка въехала в Range Rover экс-супруга и, сдав назад, зацепила Audi, затем разогналась и на глазах местных жителей намеренно врезалась в две легковые машины. Очевидцы пытались утихомирить буйного водителя, но женщина успокоилась лишь после того, как повреждения, помимо самого Infiniti, получили пять автомобилей. Врачи оказались на месте раньше автоинспекторов, но ехать с ними женщина отказалась, потребовав, чтобы ее забрали в полицию.



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