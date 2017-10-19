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Беременная москвичка из ревности протаранила несколько машин во дворе дома: ВИДЕО
9 ноября 2017 г. | Время публикации 10:48 | Последние изменения 14:56
Рубрики: Происшествия  
 
Svoi PRO / www.youtube.com
Пять автомобилей пострадали от рук беременной москвички за рулем Infiniti, протаранившей машины во дворе собственного дома после ссоры с бывшим мужем. Об этом пишет "Комсомольская правда". Жительница дома 10 по Барвихинской улице не смогла смириться с тем, что от нее ушел супруг, оставивший женщину на восьмом месяце беременности. Видеозапись инцидента сделал один из очевидцев происшествия.

Автомобилистка въехала в Range Rover экс-супруга и, сдав назад, зацепила Audi, затем разогналась и на глазах местных жителей намеренно врезалась в две легковые машины. Очевидцы пытались утихомирить буйного водителя, но женщина успокоилась лишь после того, как повреждения, помимо самого Infiniti, получили пять автомобилей. Врачи оказались на месте раньше автоинспекторов, но ехать с ними женщина отказалась, потребовав, чтобы ее забрали в полицию.



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