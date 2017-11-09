Фигуранты дела о гибели младенца в неисправном лифте на юго-западе Москвы получили реальные сроки

16 марта 2016 г. СМИ: в доме на северо-востоке Москвы сорвался лифт с женщиной

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Палехская. По предварительной информации, лифт с находившейся внутри москвичкой рухнул, но застрял между этажами. В районной управе эти данные опровергают.