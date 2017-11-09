Фигуранты дела о гибели младенца в неисправном лифте на юго-западе Москвы получили реальные сроки

Электромеханик Алексей Гончаренко и старший производитель работ Алексей Титов получили два и три с половиной года колонии соответственно по делу о гибели младенца в лифте дома на улице Островитянова в декабре 2015 года, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на старшего помощника руководителя городского управления Следственного комитета РФ Юлию Иванову.
"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Алексея Гончаренко и Алексея Титова компании "МОС ОТИС". Они признаны виновными по статье 238 УК РФ (оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть)", - рассказала представитель СК.
Напомним, 19 декабря 2015 года в жилом доме на улице Островитянова коляску с ребенком зажало дверями лифта
, и девочка скончалась от полученных травм. На чердаке, где находились механизмы по управлению лифтами, был обнаружен слой пыли, а журнал, где должны были фиксироваться проведенные работы по лифтам, не заполнялся с 2011 года.
Кроме того, выяснилось, что из-за плохого состояния лифта постоянно включалась система безопасности: чтобы не ходить на вызов, лифтеры просто отключали систему вручную. Выборочная проверка около 80 лифтов установила, что они длительное время не обслуживались, хотя "Жилищник" исправно подписывал акты приемки работ и их оплату. Сумма контракта на три года на техническое обслуживание лифтов в многоквартирных домах только по одному району Коньково составила 229 миллионов рублей. Лифты в районе не подвергались техническому обслуживанию как минимум в течение года, что означает хищение минимум трех миллионов рублей: не исключено, что такая же схема действовала и в других районах.
Непосредственно Гончаренко и Титов должны были выполнять работы по техническому обслуживанию лифта и лифтового оборудования незадолго до трагедии. Суд установил, что плановые ремонтные работы не выполнялись, а контроль за исполнением работы также отсутствовал.