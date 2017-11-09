Мэрия "ради экологии" украсит Москву тратящими электричество скульптурами из стекла и бетона Рубрики: Экология

Официальный сайт Мэра Москвы



Так, в заявлении говорится, что инсталляции под названиями "Айсберг", "Волна Байкала", "Ледник" и "Пирит" будут изготовлены из стекла и бетона, то есть на крайне вредных для природы производствах. Кроме того, для каждой инсталляции будет сделана интерактивная подсветка, загорающаяся при приближении человека. Если посетитель задержится, то спустя несколько секунд включится подсветка всей скульптуры, которая будет гореть в течение минуты.



Портал С 12 ноября по 22 декабря на центральных улицах Москвы появятся четыре интерактивные скульптуры, которые, по задумке столичных властей, будут символизировать проблемы глобального потепления и изменения климата, экономии природных ресурсов и сохранения природного наследия России. Впрочем, судя по описанию объектов на сайте мэрии, сами они будут весьма далеки от экологичности.Так, в заявлении говорится, что инсталляции под названиями "Айсберг", "Волна Байкала", "Ледник" и "Пирит" будут изготовлены из стекла и бетона, то есть на крайне вредных для природы производствах. Кроме того, для каждой инсталляции будет сделана интерактивная подсветка, загорающаяся при приближении человека. Если посетитель задержится, то спустя несколько секунд включится подсветка всей скульптуры, которая будет гореть в течение минуты.Портал "Открытая Россия" напоминает, что экоскульптуры обошлись городскому бюджету почти в 22 миллиона рублей. В конце декабря инсталляции уберут из центра столицы и перевезут на особо охраняемые природные территории в черте города.



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