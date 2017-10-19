В Хамовниках введут пропускной режим из-за футбольного матча в субботу Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как сообщается в объявлении, фото которого выложено



Также можно будет проехать по специальному пропуску, которые будут выдавать с 7 по 10 ноября с 8.00 до 18.00 и 11 ноября с 9.00 до 17.00 в управе района (улица Пречистенка, дом 14, кабинет 8). Для "аккредитации" авто и получения пропуска туда необходимо обратиться с паспортом, договором аренды помещения и свидетельством о регистрации авто. Для решения иных проблем предлагают обращаться по телефонам: 8 (499) 766-90-56 и 8(495) 637-22-12.



Как объяснили в управе района, нынешние перекрытия — репетиция ограничений в рамках будущего чемпионата мира по футболу: гражданам без регистрации проезд в район в эти дни будет запрещен. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытия и финал пройдут в "Лужниках", игры также будут идти на стадионе "Спартак". Местные жители восприняли нововведение скептически, опасаясь эвакуации авто с близлежащих улиц. "Вот они радуются: Лужники! Первый матч на обновлённой арене!!! А у меня сердце сжимается, как представлю, что в нашем дворе в субботу будет", -



На жителях района Хамовники опробуют правила въезда в район проведения матчей на стадионе "Лужники" во время ЧМ-2018. Как пишет "Московский комсомолец , 11 ноября, в день матча Россия—Аргентина, подъехать к домам рядом со стадионом они смогут только при наличии штампа о местной регистрации в паспорте или специального пропуска. Кроме того, большинство других прилегающих улиц станут полностью пешеходными.Как сообщается в объявлении, фото которого выложено Facebook , в течение всего дня 11 ноября жители расположенных возле стадиона домов смогут проехать к местам парковки только при предъявлении документа, подтверждающего проживание по адресу (паспорта или договора аренды). Речь идет о Большой Пироговской и Малой Пироговской улицах после пересечения с улицей Трубецкой в сторону Лужнецкого проезда, о Погодинской улице после пересечения с Большим Саввинским переулком в сторону Новодевичьего проезда и участке на пересечении 3-й Фрунзенской улицы с улицей Ефремова. "Только для местных" будет открыт и левый поворот на улицу Ефремова.Также можно будет проехать по специальному пропуску, которые будут выдавать с 7 по 10 ноября с 8.00 до 18.00 и 11 ноября с 9.00 до 17.00 в управе района (улица Пречистенка, дом 14, кабинет 8). Для "аккредитации" авто и получения пропуска туда необходимо обратиться с паспортом, договором аренды помещения и свидетельством о регистрации авто. Для решения иных проблем предлагают обращаться по телефонам: 8 (499) 766-90-56 и 8(495) 637-22-12.Как объяснили в управе района, нынешние перекрытия — репетиция ограничений в рамках будущего чемпионата мира по футболу: гражданам без регистрации проезд в район в эти дни будет запрещен. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытия и финал пройдут в "Лужниках", игры также будут идти на стадионе "Спартак". Местные жители восприняли нововведение скептически, опасаясь эвакуации авто с близлежащих улиц. "Вот они радуются: Лужники! Первый матч на обновлённой арене!!! А у меня сердце сжимается, как представлю, что в нашем дворе в субботу будет", - пишет одна из участниц местного сообщества.



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