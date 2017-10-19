Капремонт в домах вблизи кварталов реновации пообещали провести досрочно

Капитальный ремонт в домах, не вошедших в программу реновации, но расположенных вблизи таких кварталов, будет вестись одновременно со сдачей жилья по программе переселения. Об этом сообщил "Интерфаксу"
заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
"Жители, чьи дома не вошли в программу, не должны чувствовать себя обделенными", — заявил чиновник: как сообщалось ранее, еще одним "бонусом" программы станет благоустройство территорий как в самих районах реновации, так и в соседних районах. Между тем проблемы жильцов не кончаются и после капремонта. Так, после скандала вокруг дома номер 3 по 3-й Фрунзенской улице были уволены
сразу несколько чиновников, отвечавших за реализацию программы капитального ремонта.
Местным жителям пообещали, что работы будет проводить один из лучших подрядчиков, однако, как выяснилось, в доме кругом торчат оголенные провода под напряжением, в подвале вырван канализационный коллектор, а в батареях заглушены трубы, из-за чего невозможно запустить отопление. На трубах строители также сэкономили, результатом чего стали "вселенские" потопы в подъездах и квартирах.
Потопами обернулся и запуск отопления в районе Хамовники
, где также прошел или продолжается капитальный ремонт. По словам местных жителей, трубы не выдерживают и лопаются, а в некоторых домах отопление включили при недоделанном ремонте. В результате водой заливает квартиры и подъезды, а районные службы и ведомства присылают отписки. Сами же организации также нередко затягивают сроки ремонта
, который проводится некачественно и с нарушением проекта, а управляющая компания не реагирует ни на низкое качество, ни на срыв сроков работ.