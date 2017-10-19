Капремонт в домах вблизи кварталов реновации пообещали провести досрочно

1 ноября 2017 г. Активисты ОНФ взяли на контроль еще один дом, где затянулся капремонт

Ремонт дома 17 по Самотечной улице должен был закончиться до конца октября, однако работы не выполнены и наполовину. Ремонт проводится некачественно и с нарушением проекта, однако управляющая компания на это не реагирует.