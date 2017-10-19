Строительство дома на месте спортплощадки на юго-западе столицы обернулось конфликтом Рубрики: Общество

ОРЕЛ "ДВИЖЕНИЕ" / www.youtube.com



Чтобы начать стройку, рабочие собрались провезти сваебойную машину через придомовую территорию, со стороны двора. Рабочие начали вручную выталкивать со стоянки автомобиль, несмотря на протесты вышедших на шум жителей. Охранники, похожие на выходцев с Северного Кавказа, на глазах у полиции ОМВД Ломоносовский избивали и отталкивали тех, кто пытался помешать проезду строительной техники, а один из них попытался выбить из рук телефон, чтобы видео не попало в интернет. Несмотря на отчаянные крики москвичей и призывы о помощи, полицейские отнеслись к инциденту равнодушно, а один из них сообщил, что жители якобы сами провоцируют охранников.







По словам активистов, вместо охраны порядка полицейские предпочитают бороться с плакатами на балконах, где дана нелицеприятная оценка деятельности мэра Москвы. "В дело немедленно вступают промышленные альпинисты, нанятые не то застройщиком, не то управляющей компанией. Полиция, при виде безобидного баннера, испытывает прилив активности и делает все, чтобы снять его. Когда альпинисты срезают баннеры, полиция весьма рьяно охраняет подходы к дому. Вот эти плакаты с требованием остановить стройку были довольно быстро уничтожены", - отмечается в посте. Теперь активисты собирают подписи под петицией о



Напомним, 16 сентября спортивная площадка на улице Кравченко, 16, неожиданно стала



Конфликт вокруг строительства жилого дома на улице Кравченко,16 перешел в новую стадию. Как сообщает портал Activatica.Org , в ночь с 7-го на 8 ноября произошло столкновение между жителями и охранниками стройки, на которое полиция предпочла не обращать внимания. Местные жители требуют остановить строительство и отправить в отставку префекта Юго-Западного округа, не остановившего застройку.Чтобы начать стройку, рабочие собрались провезти сваебойную машину через придомовую территорию, со стороны двора. Рабочие начали вручную выталкивать со стоянки автомобиль, несмотря на протесты вышедших на шум жителей. Охранники, похожие на выходцев с Северного Кавказа, на глазах у полиции ОМВД Ломоносовский избивали и отталкивали тех, кто пытался помешать проезду строительной техники, а один из них попытался выбить из рук телефон, чтобы видео не попало в интернет. Несмотря на отчаянные крики москвичей и призывы о помощи, полицейские отнеслись к инциденту равнодушно, а один из них сообщил, что жители якобы сами провоцируют охранников.По словам активистов, вместо охраны порядка полицейские предпочитают бороться с плакатами на балконах, где дана нелицеприятная оценка деятельности мэра Москвы. "В дело немедленно вступают промышленные альпинисты, нанятые не то застройщиком, не то управляющей компанией. Полиция, при виде безобидного баннера, испытывает прилив активности и делает все, чтобы снять его. Когда альпинисты срезают баннеры, полиция весьма рьяно охраняет подходы к дому. Вот эти плакаты с требованием остановить стройку были довольно быстро уничтожены", - отмечается в посте. Теперь активисты собирают подписи под петицией о прекращении строительства и за отставку префекта Юго-Западного округа Олега Волкова.Напомним, 16 сентября спортивная площадка на улице Кравченко, 16, неожиданно стала территорией стройки . Рабочие начали демонтировать спортивные снаряды и возводить забор: обязательного оповещения жителей близлежащих домов не было, а инфощит появился уже после начала работ. Жители считают спортивную площадку своей придомовой территорией: по их словам, некий кооператив ЖСК "Дом учителя" много лет собирал документы, чтобы выстроить на этом месте высотный дом. Документы на строительство активистам удалось увидеть только на встрече у главы местной управы, для которого строительство также стало неожиданностью. "Остроту ситуации добавляет то обстоятельство, что префект округа ранее публично обещал местным жителям оставить эту спортплощадку для них, и ничего там не строить. Наврал, ****", - комментирует ситуацию один из местных жителей в Facebook лидера московской партии "Яблоко" Сергея Митрохина, к которому обратились жители.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 сентября 2017 г. Жители юго-запада столицы остановили строительство дома на месте единственной спортплощадки в районе

Жители улицы Кравченко считают спортивную площадку своей придомовой территорией: по их словам, некий кооператив ЖСК намерен выстроить на этом месте высотный дом. Представитель ЖСК заявил, что тренажеры были установлены незаконно.

