В пятницу в столице будет до четырех градусов тепла Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru В пятницу, 10 ноября, в столице будет до четырех градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России . Ночью облачно с прояснениями, местами по области небольшие осадки, температура в Москве минус один - плюс один, по области до минус четырех градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду. Днем облачно, местами небольшие осадки, температура в Москве плюс два - плюс четыре, по области от минус одного до плюс четырех градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня местами с порывами до 15 метров в секунду.



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