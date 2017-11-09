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В пятницу в столице будет до четырех градусов тепла
9 ноября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В пятницу, 10 ноября, в столице будет до четырех градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России. Ночью облачно с прояснениями, местами по области небольшие осадки, температура в Москве минус один - плюс один, по области до минус четырех градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду. Днем облачно, местами небольшие осадки, температура в Москве плюс два - плюс четыре, по области от минус одного до плюс четырех градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня местами с порывами до 15 метров в секунду.
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Четверг, 9 ноября 2017 г. // Последняя новость 20:00
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