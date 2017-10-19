Первые публичные слушания по реновации пройдут в марте 2018 года

Первые публичные слушания по проектам кварталов реновации могут пройти в марте следующего года. Об этом рассказал заместитель председателя Москомархитектуры Александр Ильин, слова которого приводятся на портал столичного стройкомплекса
.
Москва уже приступила к разработке 86 проектов планировок будущих кварталов реновации: эти документы охватывают все территории, подпадающие под программу. Сложные участки, некоторые из которых охватывают территории более 100 гектаров, будут разработаны и утверждены позже. Они могут быть представлены на публичные слушания осенью следующего года. Напомним, в случае одобрения жителями проектов планировок большая часть из них будет утверждена до конца 2018 года, а все проекты планировок предполагается утвердить до 1 августа 2019 года.
Отмечается, что на публичных слушаниях москвичи также смогут выбрать, как будут использоваться дома, которые сохранили в рамках реновации. В их число входит ряд исторических зданий
, которые уже не могут использоваться как жилые по санитарным и техническим нормам.
Кроме того, власти Москвы предоставили два новых участка для строительства стартовых домов по программе реновации. Первый участок площадью 0,3 гектара расположен в центре города на ул. Бакунинская, вл. 60. Сейчас здесь размещены плоскостные парковки. В новостройку площадью более 13,1 тысячи квадратных метров переедут жители Басманного района. Второй участок площадью 2,1 га свободен от застройки и находится в Северном округе на улице Базовская, вл. 15, к. 16.