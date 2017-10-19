NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
ноября
pda
Поиск
Архив

Первые публичные слушания по реновации пройдут в марте 2018 года
9 ноября 2017 г. | Время публикации 14:43
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Первые публичные слушания по проектам кварталов реновации могут пройти в марте следующего года. Об этом рассказал заместитель председателя Москомархитектуры Александр Ильин, слова которого приводятся на портал столичного стройкомплекса.

Москва уже приступила к разработке 86 проектов планировок будущих кварталов реновации: эти документы охватывают все территории, подпадающие под программу. Сложные участки, некоторые из которых охватывают территории более 100 гектаров, будут разработаны и утверждены позже. Они могут быть представлены на публичные слушания осенью следующего года. Напомним, в случае одобрения жителями проектов планировок большая часть из них будет утверждена до конца 2018 года, а все проекты планировок предполагается утвердить до 1 августа 2019 года.

Отмечается, что на публичных слушаниях москвичи также смогут выбрать, как будут использоваться дома, которые сохранили в рамках реновации. В их число входит ряд исторических зданий, которые уже не могут использоваться как жилые по санитарным и техническим нормам.

Кроме того, власти Москвы предоставили два новых участка для строительства стартовых домов по программе реновации. Первый участок площадью 0,3 гектара расположен в центре города на ул. Бакунинская, вл. 60. Сейчас здесь размещены плоскостные парковки. В новостройку площадью более 13,1 тысячи квадратных метров переедут жители Басманного района. Второй участок площадью 2,1 га свободен от застройки и находится в Северном округе на улице Базовская, вл. 15, к. 16.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Еще пять исторических домов вошли в список несносимых по программе реновации
8 ноября 2017 г.
Еще пять исторических домов вошли в список несносимых по программе реновации
Из 37 домов, которые вошли в список реновации 3 октября, будет сохранено здание бывшего старообрядческого собора 1908 года постройки, дом 32 на улице 5-я Парковая и три дома конструктивистского поселка Буденовский.
22 сентября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.11.2017   16:42
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 9 ноября 2017 г. // Последняя новость 15:57
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>