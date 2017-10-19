Первые публичные слушания по реновации пройдут в марте 2018 года

8 ноября 2017 г. Еще пять исторических домов вошли в список несносимых по программе реновации

Из 37 домов, которые вошли в список реновации 3 октября, будет сохранено здание бывшего старообрядческого собора 1908 года постройки, дом 32 на улице 5-я Парковая и три дома конструктивистского поселка Буденовский.