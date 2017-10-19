Десять речных трамваев начнут курсировать весной по Москве-реке

Столичные власти запустят десять новых речных трамваев к открытию весенне-летней прогулочной навигации по Москве-реке в 2018 году. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы
, запуск приурочен к чемпионату мира по футболу-2018.
"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача - создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется как разработать пешие маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов", - заявил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Новые речные суда, рассчитанные на 44 пассажира, оснастят аудиогидами на девяти языках, системой климат-контроля и выдвижной стеклянной крышей. Они будут окрашены в цвета радуги и представлены в розовом, сиреневом и бордовом оттенках. Городской речной транспорт будет останавливаться у семи причалов, в том числе возле парка "Зарядье" и спорткомплекса "Лужники", интервал движения составит около получаса.
Кроме того, к чемпионату мира по футболу планируется запустить канатную дорогу
от смотровой площадки на Воробьевых горах до "Лужников". Фуникулер будет решать три задачи: экскурсионную, транспортную и спортивную (в зимний период - для подъема горнолыжников). Проект строительства многофункциональной канатной дороги "Воробьевы горы - Лужники" предусматривает реконструкцию лыжного трамплина, построенного в 1953 году и находящегося в неудовлетворительном состоянии, и канатной дороги с продлением ее до другого берега Москвы-реки в районе стадиона "Лужники".