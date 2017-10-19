Десять речных трамваев начнут курсировать весной по Москве-реке

6 января 2016 г. Канатную дорогу от Воробьевых гор к "Лужникам" начнут строить в этом году

Заммэра Марат Хуснуллин заявил, что инвестор завершает проектирование канатной дороги между Воробьевыми горами и спорткомплексом "Лужники" и начнет строительство уже в этом году. Канатную дорогу планируется открыть к 2018 году.