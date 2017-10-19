Юрист рассказал, как власти годами прикрывали махинации арестованного главы дирекции капремонта Городская инфраструктура Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



Так, в 2013 году Ежиков выявил и документально подтвердил то, что ДКР оплачивало невыполненные работы и покрывало подрядчиков, просрочивших выполнение работ на месяцы. Однако Главконтроль отправил материалы для проверки в саму "Дирекцию капитального ремонта", а полиция никаких нарушений не нашла, даже когда блогер отправил правоохранителям данные по еще трем аналогичным "распилам", каждый из которых стоил бюджету Москвы в миллионы рублей.



Однажды Главконтроль признал, что ДКР допустило к работам подрядчика еще до подведения итогов конкурса, но в надзорном органе это в итоге посчитали нормальным. Главконтроль также не нашел нарушений в неоднократном пересмотре сроков выполнения работ, что прямо запрещено законом. "Просто представьте уровень крыши, которая позволяет заставить Главконтроль официально разрешить нарушать закон", - отметил Ежиков в своем



По словам блогера, городская мэрия покрывала Шукюрова во всем, разрешая месяцами не применять штрафные санкции к подрядчикам или игнорируя ошибки в конкурсной документации. Для "Дирекции капитального ремонта" в 2014 году даже "сломался" сайт Госзакупок, чтобы не размещать на нем "документы по липовым контрактам", пишет автор материала.



Чем дальше, тем более масштабными становились нарушения. Так, именно ДКР стало ответственным за строительство 69 транспортно-пересадочных узлов. Речь в этом случае идет о многомиллиардных контрактах, которые были заключены без проектной документации и разрешений на строительство, и по которым принимались и оплачивались невыполненные работы. Все жалобы "уходили в мусорное ведро", посетовал Ежиков.



Масштабы махинаций достигли пика, когда в столице стартовала программа "Моя улица". Так, уже на стадии проектирования реконструкции Пятницкой улицы ДКР нарушило "все, что можно", а стройку в итоге начали без госэкспертизы проекта. "Потом по той же схеме пустили Покровку и Маросейку. А потом, когда подрядчик по этой реконструкции обанкротился и не выполнил своих гарантийных обязательств, Шукюрову опять это простили", - заметил блогер.



В 2017 году ДКР достались самые дорогие объекты "Моей улицы", в том числе Садовое кольцо. "Дирекция капитального ремонта" сразу же отметилась тем, что закрыла глаза на поддельные документы об опыте одного из участников конкурса. Примечательно, что и сам конкурс имел все



Отметим, что Шукюров занимает должность директора ГКУ "Дирекция капитального ремонта" с марта 2013 года. ДКР занимается в том числе проектными, ремонтными и строительно-монтажными работами для департамента капитального ремонта, а также дорогами и их инфраструктурой. Подведомственная мэрии структура не раз попадала в поле зрения ФАС, но к серьезным последствиям это не приводило.



2 ноября Басманный суд Москвы санкционировал арест Шукюрова до 30 декабря. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Теперь чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности о преступлениях, которые легли в основу расследования, правоохранители пока раскрывают. Юрист и блогер Иван Ежиков с 2013 года около 60 раз обращался в контрольные и правоохранительные органы в связи с очевидными нарушениями со стороны государственного казенного учреждения "Дирекция капитального ремонта" (ДКР) и его руководителя Александра Шукюрова, однако до последнего времени чиновнику, по некой причине, все сходило с рук. Накануне, напомним, стало известно, что Шукюров арестован до 30 декабря по обвинению в крупном мошенничестве.Так, в 2013 году Ежиков выявил и документально подтвердил то, что ДКР оплачивало невыполненные работы и покрывало подрядчиков, просрочивших выполнение работ на месяцы. Однако Главконтроль отправил материалы для проверки в саму "Дирекцию капитального ремонта", а полиция никаких нарушений не нашла, даже когда блогер отправил правоохранителям данные по еще трем аналогичным "распилам", каждый из которых стоил бюджету Москвы в миллионы рублей.Однажды Главконтроль признал, что ДКР допустило к работам подрядчика еще до подведения итогов конкурса, но в надзорном органе это в итоге посчитали нормальным. Главконтроль также не нашел нарушений в неоднократном пересмотре сроков выполнения работ, что прямо запрещено законом. "Просто представьте уровень крыши, которая позволяет заставить Главконтроль официально разрешить нарушать закон", - отметил Ежиков в своем блоге По словам блогера, городская мэрия покрывала Шукюрова во всем, разрешая месяцами не применять штрафные санкции к подрядчикам или игнорируя ошибки в конкурсной документации. Для "Дирекции капитального ремонта" в 2014 году даже "сломался" сайт Госзакупок, чтобы не размещать на нем "документы по липовым контрактам", пишет автор материала.Чем дальше, тем более масштабными становились нарушения. Так, именно ДКР стало ответственным за строительство 69 транспортно-пересадочных узлов. Речь в этом случае идет о многомиллиардных контрактах, которые были заключены без проектной документации и разрешений на строительство, и по которым принимались и оплачивались невыполненные работы. Все жалобы "уходили в мусорное ведро", посетовал Ежиков.Масштабы махинаций достигли пика, когда в столице стартовала программа "Моя улица". Так, уже на стадии проектирования реконструкции Пятницкой улицы ДКР нарушило "все, что можно", а стройку в итоге начали без госэкспертизы проекта. "Потом по той же схеме пустили Покровку и Маросейку. А потом, когда подрядчик по этой реконструкции обанкротился и не выполнил своих гарантийных обязательств, Шукюрову опять это простили", - заметил блогер.В 2017 году ДКР достались самые дорогие объекты "Моей улицы", в том числе Садовое кольцо. "Дирекция капитального ремонта" сразу же отметилась тем, что закрыла глаза на поддельные документы об опыте одного из участников конкурса. Примечательно, что и сам конкурс имел все признаки картельного сговора . "За 4 года я опубликовал более 60 постов про ГКУ ДКР и ее руководителя. Каждая публикация означает как минимум одну жалобу в компетентные органы (а то и не одну, а 5-6). Итого - штук 100 наберется. Гражданину Шукюрову - пламенный привет. Это первый крупный жулик из тех, о ком я писал, который имеет реальный шанс сесть. Приятно быть первым?" - заключил Ежиков.Отметим, что Шукюров занимает должность директора ГКУ "Дирекция капитального ремонта" с марта 2013 года. ДКР занимается в том числе проектными, ремонтными и строительно-монтажными работами для департамента капитального ремонта, а также дорогами и их инфраструктурой. Подведомственная мэрии структура не раз попадала в поле зрения ФАС, но к серьезным последствиям это не приводило.2 ноября Басманный суд Москвы санкционировал арест Шукюрова до 30 декабря. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Теперь чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности о преступлениях, которые легли в основу расследования, правоохранители пока раскрывают.



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