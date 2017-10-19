Сотрудники Тимирязевской академии готовят новую акцию протеста

Сотрудники Тимирязевской академии снова готовы выйти на митинги из-за действий Минсельхоза и нового руководства вуза. По словам организаторов митинга, министерство отменило выборы ректора и назначило на эту должность коллегу экс-министра сельского хозяйства, у которой нет профильного образования. Меньше чем за год вуз покинули десятки сотрудников, которых лишили надбавок к зарплате, и в академии некому ухаживать за опытными полями. Протестующие опасаются, что землю все-таки заберут под предлогом неэффективного использования, пишет "Коммерсант"
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Опытные поля Тимирязевской академии оказались в центре скандала
в марте 2016 года, когда правительственная комиссия постановила изъять у вуза 101,58 гектара для застройки. После того, как на проблему обратили внимание президента РФ Владимира Путина, на протестный митинг
пришли около двух тысяч студентов, президент заявил, что Тимирязевку "оставят в покое"
, а ректор Вячеслав Лукомец подал в отставку.
В конце 2016 года исполняющей обязанности ректора назначили Галину Золину, ранее занимавшую пост замгубернатора Краснодарского края. Нового руководителя в вузе восприняли настороженно, заявив, что у Золиной нет профильного образования, однако отказаться от предложенной кандидатуры вузу не удалось. 14 июня 2017 года Минсельхоз отменил выборы ректора в аграрных вузах, заменив их прямым назначением. А в устав Тимирязевской академии добавил пункт о том, что кандидат в ректоры может и не иметь "специальной подготовки", если обладает "достаточным и практическим опытом". Организаторы митинга намерены требовать возвращения прямых выборов.
Другой претензией митингующих стали кадровые решения ректора Галины Золиной. По их словам, после ее прихода в вузе начали активно расторгать договоры с сотрудниками: за год уже более 150 человек были вынуждены уволиться из-за "психологического давления" и резкого сокращения заработной платы на 60–80%. "Обычно она состоит из минимального оклада и надбавки за интенсивность работы. Теперь надбавки снимают, и человек в конце месяца получает 8–9 тысяч рублей,— говорит бывший начальник управления протокольных мероприятий и аттестации кадров Оксана Тарасенкова.— А тем, кого привела с собой ректор, выписывают надбавки по 100 тысяч. При этом многие из них не имеют отношения к сельскому хозяйству". Отмена надбавок при этом никак не аргументируется.
Особую тревогу у протестующих вызывает сокращение технического персонала вуза — уборщиков, электриков, сотрудников ремонтных служб, которые обслуживали в том числе парковую территорию и научные объекты, в том числе особо опасные. Протестующие опасаются, что при нехватке техперсонала часть земель придется забросить, и первая же проверка использует это как повод, чтобы забрать и застроить их. В пресс-службе и профсоюзе Тимирязевской академии отказались прокомментировать ситуацию в вузе.