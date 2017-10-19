Сотрудники Тимирязевской академии готовят новую акцию протеста

14 апреля 2016 г. Путин пообещал, что Тимирязевку "оставят в покое"

По словам президента, вопрос с застройкой решен в пользу вуза, осталось лишь обсудить это с правительством. При этом он подчеркнул, что академии нужно эффективно использовать свои ресурсы.