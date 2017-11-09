Собянин за год до выборов завел личный сайт и еще два аккаунта, чтобы объяснять москвичам свои решения

24 октября 2017 г. Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок на выборах мэра Москвы

Столичный мэр заявил, что "считает своей обязанностью" закончить реформы в городе и не намерен менять нынешнюю должность на другую. Эксперты также полагают, что выборы могут стать для Собянина "тестом" на доверие москвичей.