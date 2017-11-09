Собянин за год до выборов завел личный сайт и еще два аккаунта, чтобы объяснять москвичам свои решения

Мэр Москвы Сергей Собянин завел неофициальный личный сайт
, на котором будет объяснять причины принятия тех или иных городских решений. Кроме того, в дополнение к аккаунтам в соцсетях Twitter и "Вконтакте"он открыл страницы на Facebook
и в "Одноклассниках"
.
"Уверен, что вы многое знаете о городе. Знаете о том, что и где происходит. Во многом даже лучше, чем я. Потому что испытываете все на себе. Но, возможно, вы не знаете, почему
это происходит", - говорится в первом посте мэра на новом сайте. Собянин пообещал разъяснять, какие мотивы движут им при принятии решений и какие, на его взгляд, могут быть последствия, если их не принять.
"Не все решения популярны, многие кажутся спорными и проблематичными. В моем блоге я постараюсь объяснить, почему они были приняты", - написал мэр. Почему для этих целей не подходят уже существующие аккаунты и в чем будет принципиальное отличие персонального блога от официальных страниц в соцсетях, остается неясным. Живого диалога градоначальник не обещает: в правилах сайта говорится лишь, что все комментарии будут прочитаны, но личные ответы остаются на усмотрение мэра. На момент написания заметки ни на один вопрос под постом ответов не было.
Кто создавал блог Собянина и во сколько это могло обойтись, неизвестно. Однако известно, что на официальные интернет-ресурсы мэрии, районные сайты, окружные газеты и группы-клоны в соцсетях с одинаковой и почти всегда бесполезной информацией тратятся миллиарды
из бюджета. Благодаря этим многочисленным и однотипным источникам городские новости, как правило, не самые значимые и работающие в основном, на "культ личности"
мэра, забивают топ "Яндекса".
Напомним, в сентябре 2018 года состоятся выборы мэра Москвы. Собянин не делал официального заявления по поводу своей кандидатуры, но в октябрьском интервью
"Ведомостям" сообщил, что с "большой долей вероятности" будет баллотироваться, так как считает своей обязанностью закончить городские реформы. А глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин в августе и вовсе заявил, что возможная смена мэра Москвы станет риском
для масштабной программы реновации.