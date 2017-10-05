NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
октября
pda
Поиск
Архив

Мосгорсуд отменил муниципальному депутату штраф в 25 тысяч рублей за встречу с жителями во дворе по поводу реновации
9 октября 2017 г. | Время публикации 17:43
Рубрики: Общество  
 
Denis N. Gulyaev / YouTube
Мосгорсуд отменил штраф муниципальному депутату района Лефортово Александре Андреевой за апрельскую встречу с жителями во дворе по вопросу реновации жилья. Решение о штрафе вынес Лефортовский суд, назвав собрание "незаконным митингом". "Московский городской суд установил, что депутат может встречаться с жителями во дворе их дома без уведомления органов исполнительной власти", - пишет Андреева в своем блоге.

6 апреля депутат проводила встречу с жителями конструктивистского поселка Дангауэровка - ансамбля объектов культурного наследия. За несколько дней до этого неизвестные люди ходили по домам и собирали подписи за снос поселка в рамках программы реновации. На встрече Андреева разъясняла жителям положения законопроекта о реновации и раздавала информационные листовки.

Вскоре во двор прибыла полиция, объявила собрание незаконным мероприятием и задержала Андрееву. Депутат рассказывала, что полицейские действовали грубо, тащили ее к машине за руки и за ноги и силой посадили в автомобиль, выкрутив руку. В ОВД "Лефортово" составили два протокола: по административной статье 20.2 (организация незаконного публичного мероприятия) и 19.3 (неповиновение законным требованиях полиции).

Лефортовский районный суд приговорил Андрееву к штрафу в 25 тысяч рублей по первой статье и к тысяче рублей штрафа по второй. "Во всех полицейских документах (рапортах, объяснениях, постановлениях) было написано, что во дворе дома происходило "незаконное собрание", незаконность которого заключалась в том, что оно не было согласовано с префектурой. Эти документы сами по себе являлись юридическим абсурдом: согласно федеральному закону о митингах N 54-ФЗ, собрания никаких согласований не требуют", - пишет Андреева.

В июне были приняты поправки к нескольким законам, позволяющие депутатам не согласовывать встречи с жителями во дворах независимо от их формата. Согласно Конституции, эти поправки имеют обратную силу, что есть ранее действовавшее наказание должно быть отменено. Депутат указала на это в апелляциях, потребовав отменить решения Лефортовского суда. В итоге Мосгорсуд прекратил производство по делу о "незаконном митинге", но оставил без изменений штраф за неповиновение требованиям полиции. Андреева намерена добиться отмены и этого решения.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Муниципального депутата Лефортово задержали на встрече, посвященной сносу хрущевок: ВИДЕО
7 апреля 2017 г.
Муниципального депутата Лефортово задержали на встрече, посвященной сносу хрущевок: ВИДЕО
Александра Андреева приехала поговорить с жителями о проекте реновации, однако была задержана при раздаче информационных листовок. Вместе с ней был задержан активист, не принимавший участия в беседе.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.10.2017   4:22
0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 10 октября 2017 г. // Последняя новость 9 октября 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>