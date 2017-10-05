Мосгорсуд отменил муниципальному депутату штраф в 25 тысяч рублей за встречу с жителями во дворе по поводу реновации Рубрики: Общество

Denis N. Gulyaev / YouTube



6 апреля депутат проводила встречу с жителями конструктивистского поселка Дангауэровка - ансамбля объектов культурного наследия. За несколько дней до этого неизвестные люди ходили по домам и собирали подписи за снос поселка в рамках программы реновации. На встрече Андреева разъясняла жителям положения законопроекта о реновации и раздавала информационные листовки.



Вскоре во двор прибыла полиция, объявила собрание незаконным мероприятием и задержала Андрееву. Депутат рассказывала, что полицейские



Лефортовский районный суд приговорил Андрееву к штрафу в 25 тысяч рублей по первой статье и к тысяче рублей штрафа по второй. "Во всех полицейских документах (рапортах, объяснениях, постановлениях) было написано, что во дворе дома происходило "незаконное собрание", незаконность которого заключалась в том, что оно не было согласовано с префектурой. Эти документы сами по себе являлись юридическим абсурдом: согласно федеральному закону о митингах N 54-ФЗ, собрания никаких согласований не требуют", - пишет Андреева.



В июне были приняты поправки к нескольким законам, позволяющие депутатам не согласовывать встречи с жителями во дворах независимо от их формата. Согласно Конституции, эти поправки имеют обратную силу, что есть ранее действовавшее наказание должно быть отменено. Депутат указала на это в апелляциях, потребовав отменить решения Лефортовского суда. В итоге Мосгорсуд прекратил производство по делу о "незаконном митинге", но оставил без изменений штраф за неповиновение требованиям полиции. Андреева намерена добиться отмены и этого решения. Мосгорсуд отменил штраф муниципальному депутату района Лефортово Александре Андреевой за апрельскую встречу с жителями во дворе по вопросу реновации жилья. Решение о штрафе вынес Лефортовский суд, назвав собрание "незаконным митингом". "Московский городской суд установил, что депутат может встречаться с жителями во дворе их дома без уведомления органов исполнительной власти", - пишет Андреева в своем блоге 6 апреля депутат проводила встречу с жителями конструктивистского поселка Дангауэровка - ансамбля объектов культурного наследия. За несколько дней до этого неизвестные люди ходили по домам и собирали подписи за снос поселка в рамках программы реновации. На встрече Андреева разъясняла жителям положения законопроекта о реновации и раздавала информационные листовки.Вскоре во двор прибыла полиция, объявила собрание незаконным мероприятием и задержала Андрееву. Депутат рассказывала, что полицейские действовали грубо , тащили ее к машине за руки и за ноги и силой посадили в автомобиль, выкрутив руку. В ОВД "Лефортово" составили два протокола: по административной статье 20.2 (организация незаконного публичного мероприятия) и 19.3 (неповиновение законным требованиях полиции).Лефортовский районный суд приговорил Андрееву к штрафу в 25 тысяч рублей по первой статье и к тысяче рублей штрафа по второй. "Во всех полицейских документах (рапортах, объяснениях, постановлениях) было написано, что во дворе дома происходило "незаконное собрание", незаконность которого заключалась в том, что оно не было согласовано с префектурой. Эти документы сами по себе являлись юридическим абсурдом: согласно федеральному закону о митингах N 54-ФЗ, собрания никаких согласований не требуют", - пишет Андреева.В июне были приняты поправки к нескольким законам, позволяющие депутатам не согласовывать встречи с жителями во дворах независимо от их формата. Согласно Конституции, эти поправки имеют обратную силу, что есть ранее действовавшее наказание должно быть отменено. Депутат указала на это в апелляциях, потребовав отменить решения Лефортовского суда. В итоге Мосгорсуд прекратил производство по делу о "незаконном митинге", но оставил без изменений штраф за неповиновение требованиям полиции. Андреева намерена добиться отмены и этого решения.



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