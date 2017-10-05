Блогер исследовал воздух в общественном транспорте и назвал самые "вредные" линии метро и модели поездов Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Исследование проводилось 2 октября с 11 до 18 часов, когда транспорт минимально загружен. Блогер побывал на Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской, Каховской, Замоскворецкой, Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калининско-Солнцевской линиях метро, а также проехал несколько остановок на 34-ом троллейбусе и по МЦК. По его словам, в замкнутом пространстве, которым является общественный транспорт, достичь предельно допустимой концентрации углекислого газа можно менее чем за 30 минут - притом что нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ в России существенно выше, нежели за рубежом.



"Что в этом плохого? При повышенной концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе начинается упадок сил, сонливость, депрессия. В несколько раз снижается производительность головного мозга, способность обучаться и принимать решения. Многократно увеличивается вероятность заболеть, если в этом же помещении находится больной человек. Именно поэтому свежий воздух обязателен как в офисных зданиях, так и учебных заведениях", - поясняет Борисов.



Исследование блогера показало, что опаснее всего передвигаться поездами "Русич", которые ходят по Кольцевой линии метро. Из-за неэффективности вентиляции в этих поездах концентрация углекислого газа на всех станциях превышает ПДК в полтора-два раза. "В вагоне стоит стойкий запах пота, плесени и "вирусов". Пассажиры зевают и чихают", - делится наблюдениями Борисов. Вредное для аллергиков количество пыли содержит воздух в поездах Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линий. Концентрации углекислого газа и пыли в новых поездах "Москва" и "Ока" на Таганско-Краснопресненской линии норму не превышают, а в поездах "Ласточка" на МЦК при отсутствии пыли довольно душно. Это же касается и троллейбуса номер 34, где нет системы вентиляции.



Кроме того, на участках линий внутри кольца возрастает концентрация углекислого газа. "Это связано, во-первых, с большим количеством пассажиров, во-вторых, с тем, что вентиляционная система этих станций строилась очень давно. К тому же, воздух забирается непосредственно с улицы, а в это время в центре города пробки", - объясняет Борисов. При этом вентиляция на самих станциях и в переходах между ними "превосходная".



Борисов предлагает пассажирам открывать форточки и люки в транспорте даже при работе кондиционера: техника лишь прогоняет и охлаждает воздух, но не увеличивает в нем количество кислорода. К тому же в закрытом вагоне на фильтрах кондиционера скапливаются опасные вирусы и бактерии. Аллергикам и астматикам блогер "категорически" не рекомендует ездить в вагонах "Русич" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий.



В 2015 году в обществе защиты прав потребителей "Общественный контроль" заявили, что пассажиры Житель Москвы Виктор Борисов обнаружил серьезные проблемы с вентиляцией станций метро, МЦК и троллейбусов. По его данным, концентрация углекислого газа и количество пыли в воздухе станций опасны даже для абсолютно здорового человека. Результаты исследования Борисов опубликовал в своем блоге Исследование проводилось 2 октября с 11 до 18 часов, когда транспорт минимально загружен. Блогер побывал на Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской, Каховской, Замоскворецкой, Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калининско-Солнцевской линиях метро, а также проехал несколько остановок на 34-ом троллейбусе и по МЦК. По его словам, в замкнутом пространстве, которым является общественный транспорт, достичь предельно допустимой концентрации углекислого газа можно менее чем за 30 минут - притом что нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ в России существенно выше, нежели за рубежом."Что в этом плохого? При повышенной концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе начинается упадок сил, сонливость, депрессия. В несколько раз снижается производительность головного мозга, способность обучаться и принимать решения. Многократно увеличивается вероятность заболеть, если в этом же помещении находится больной человек. Именно поэтому свежий воздух обязателен как в офисных зданиях, так и учебных заведениях", - поясняет Борисов.Исследование блогера показало, что опаснее всего передвигаться поездами "Русич", которые ходят по Кольцевой линии метро. Из-за неэффективности вентиляции в этих поездах концентрация углекислого газа на всех станциях превышает ПДК в полтора-два раза. "В вагоне стоит стойкий запах пота, плесени и "вирусов". Пассажиры зевают и чихают", - делится наблюдениями Борисов. Вредное для аллергиков количество пыли содержит воздух в поездах Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линий. Концентрации углекислого газа и пыли в новых поездах "Москва" и "Ока" на Таганско-Краснопресненской линии норму не превышают, а в поездах "Ласточка" на МЦК при отсутствии пыли довольно душно. Это же касается и троллейбуса номер 34, где нет системы вентиляции.Кроме того, на участках линий внутри кольца возрастает концентрация углекислого газа. "Это связано, во-первых, с большим количеством пассажиров, во-вторых, с тем, что вентиляционная система этих станций строилась очень давно. К тому же, воздух забирается непосредственно с улицы, а в это время в центре города пробки", - объясняет Борисов. При этом вентиляция на самих станциях и в переходах между ними "превосходная".Борисов предлагает пассажирам открывать форточки и люки в транспорте даже при работе кондиционера: техника лишь прогоняет и охлаждает воздух, но не увеличивает в нем количество кислорода. К тому же в закрытом вагоне на фильтрах кондиционера скапливаются опасные вирусы и бактерии. Аллергикам и астматикам блогер "категорически" не рекомендует ездить в вагонах "Русич" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий.В 2015 году в обществе защиты прав потребителей "Общественный контроль" заявили, что пассажиры ежегодно жалуются на духоту и жару в вагонах столичной подземки, но почти не обращаются в суды или вышестоящие контролирующие органы, чем охотно пользуется метрополитен. Тогдашний глава столичного метро Дмитрий Пегов заявил, что систему кондиционирования в вагонах будут модернизировать, чтобы избежать духоты летом. А в 2014 году экс-начальник подземки Иван Беседин заявил, что духоту в метро придется терпеть до полной замены подвижного состава , которая должна завершиться до 2020 года.



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