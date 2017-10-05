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Дождливая и ветреная погода ждет столичный регион до конца недели
9 октября 2017 г. | Время публикации 16:30
Рубрики: Погода  
 
Гидрометцентр России
Небольшие дожди, ветер и до 11 градусов тепла ожидают москвичей до конца недели. Как сообщает Гидрометцентр РФ, сравнительно теплым окажется лишь понедельник, 9 октября: температура достигнет 12-14 градусов в Москве и 10-15 градусов по области. Пройдет небольшой дождь, порывы юго-восточного ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

Во вторник, 10 октября, прогнозируется небольшой дождь, ночью умеренный в отдельных районах, днем – только на востоке области. Днем столбики термометра покажут плюс 8-10 градусов в столице и 6-11 градусов в Подмосковье. Такая же погода сохранится и в среду, 11 октября.

В четверг, 12 октября, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью столбик термометра покажет 5-7 градусов в столице и 2-7 градусов по области, днем он не поднимется выше 7-9 градусов в Москве и 5-10 градусов в области. В пятницу и субботу, 12-14 октября, погода существенно не изменится. Временами будут идти дожди, а температура останется в пределах 2-7 градусов ночью и 4-9 градусов днем.
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Понедельник, 9 октября 2017 г. // Последняя новость 16:30
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