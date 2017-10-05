Конкурс на озеленение Москвы за 2,5 млрд выиграла фирма, одного из директоров которой заподозрили в правке техзадания

18 июля 2017 г. Столичную мэрию уличили в имитации конкурса на 6-миллиардную подсветку деревьев

Цена госзаказа должна рассчитываться на основе проекта, но оного попросту не существует. В партии "Яблоко" считают, что городские власти для себя уже давно определили и подрядчика, и стоимость работ.