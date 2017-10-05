Конкурс на озеленение Москвы за 2,5 млрд выиграла фирма, одного из директоров которой заподозрили в правке техзадания

Компания "Европарк" выиграла конкурс на озеленение Москвы за 2,5 миллиарда рублей. Ранее СМИ обратили внимание, что в техническое задание к тендеру внес правки пользователь Юрий Тодерец - так зовут директора по благоустройству и озеленению "Европарка".
Как сообщает The Village
, Тодерец вносил изменения в документы 25августа- за две недели до их публикации. На сайте госзакупок техзадание появилось 8 сентября, с сохранившимися примечаниями Тодереца. Кроме того, "Европарк" упоминался в колонтитулах сметы на выполнение работ. Таким образом, компания могла участвовать в подготовке документов тендера, отмечало
издание.
В итоге "Европарк" и выиграл конкурс. Победитель предложил на 15 миллионов рублей меньше, чем ближайший соперник компания "Ривьера", и на 25 миллионов меньше, чем производственное объединение "Элером". В "Европарке" "Новой газете"
не смогли оперативно предоставить комментарий, заявив, что директор по благоустройству и озеленению находится в отъезде.
Впрошлом году "Европарк" выиграл конкурс на закупку деревьев для программы благоустройства "Моя улица". Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявляла, что тендер могли подготовить под конкретного поставщика. Тогда "Ривьера" тоже претендовала на контракт, но до конкурса ее не допустили, а третья компания - ООО "Торггрупп 2011" - оказалась аффилирована с "Европарком". При этом "Европарк" заключил с мэрией несколько дополнительных соглашений, увеличив стоимость работ с 740,3 до 911,6 миллиона рублей.