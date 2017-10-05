Пожар в ТЦ "Синдика" мог начаться после взрыва газового баллона в автомобиле

9 октября 2017 г. Сотрудниками сгоревшего ТЦ "Синдика" были мигранты

Сотрудниками склада в ТЦ "Синдика", где произошел крупный пожар, были мигранты из стран ближнего зарубежья. Ранее Госстройнадзор по Московской области выявил нарушения при устройстве складских помещений на парковке 1-го этажа.