NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
октября
pda
Поиск
Архив

Пожар в ТЦ "Синдика" мог начаться после взрыва газового баллона в автомобиле
9 октября 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 13:58
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Следствие проверяет информацию о хлопке, произошедшем на автостоянке строительного рынка "Синдика" перед пожаром. Как рассказали РБК источники в МЧС, очаг возгорания был на автостоянке, в связи с этим проверяется версия, что произошел взрыв газового баллона в автомобиле.

"По факту пожара назначены 10 разнообразных экспертиз", — сказал собеседник в подмосковном главке МЧС, добавив, что рассматривать версию поджога, ставшего причиной ЧП, еще рано, так как на месте "только завершили пролив конструкций". Напомним, пожар произошел накануне днем, площадь его составила 55 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник на складе на цокольном этаже и в нескольких местах, что может свидетельствовать о поджоге.

Из здания эвакуировали более 3000 человек, три человека пострадали. Справиться с огнем удалось лишь к утру: в 07:03 было объявлено о ликвидации открытого огня. Ущерб от пожара, по предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, может составить до 5 миллиардов рублей.

Как сообщает РЕН ТВ, одним из участников эвакуации стал один из продавцов рынка, владевший магазином техники. "Мы-то знаем как выйти, направляли людей. Ну что сказать, беда одна, и все", — рассказал продавец, магазин которого сгорел при пожаре.

Как сообщили в МЧС корреспондентам Первого канала, на месте пожара идет проливка здания, кое-где продолжают тлеть очаги возгорания. При этом сохраняется угроза обрушения конструкций, работа пожарных предположительно продлится до конца дня. По данным Роспотребнадзора, которые приводит агентство "Москва", на экологической ситуации в районе пожара инцидент не сказался.

"Здание современное, но причины пожара выяснит комиссия. Не исключаю, что это может быть человеческий фактор", - сказал РИАМО председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Мособлдумы Николай Черкасов. Он добавил, что по итогам экспертизы здание рынка могут снести.

"Восстановление торгового центра такого формата нецелесообразно с точки зрения современных и эффективных форматов розничной торговли. В этой локации земля может быть использована для других целей с большей капитализацией возможных инвестиций, в первую очередь в рамках комплексного развития территории", — отметил в интервью РИА "Новости" партнер консалтинговой компании Cushman & Wakefield Семен Юрченко. По его словам, объем ущерба сопоставим со стоимостью актива, которую можно оценить в 50-100 миллионов долларов.

Директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский, в свою очередь, предложил использовать территорию центра для оптимизации дорожно-транспортной ситуации. "Существование "Синдики" осложняло движение на МКАД, с точки зрения города более целесообразно было бы не размещать в данном месте торговый объект, а использовать территорию для оптимизации въезда в Строгино", — сказал Обуховский, добавив, что уход этого оператора не повлияет на расклад сил, поскольку новые торговые центры в этом сегменте не открываются.

Заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Михаил Титов заявил, что "Синдика" является одним из примеров популярного торгового центра, созданного на месте строительного рынка, к тому же специализированные торговые центры в столице по-прежнему востребованы, в том числе благодаря более низким ценам на товары и услуги.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Сотрудниками сгоревшего ТЦ "Синдика" были мигранты
9 октября 2017 г.
Сотрудниками сгоревшего ТЦ "Синдика" были мигранты
Сотрудниками склада в ТЦ "Синдика", где произошел крупный пожар, были мигранты из стран ближнего зарубежья. Ранее Госстройнадзор по Московской области выявил нарушения при устройстве складских помещений на парковке 1-го этажа.
8 октября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.10.2017   17:26
6
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 9 октября 2017 г. // Последняя новость 16:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>