Пожар в ТЦ "Синдика" мог начаться после взрыва газового баллона в автомобиле

Следствие проверяет информацию о хлопке, произошедшем на автостоянке строительного рынка "Синдика" перед пожаром. Как рассказали РБК
источники в МЧС, очаг возгорания был на автостоянке, в связи с этим проверяется версия, что произошел взрыв газового баллона в автомобиле.
"По факту пожара назначены 10 разнообразных экспертиз", — сказал собеседник в подмосковном главке МЧС, добавив, что рассматривать версию поджога, ставшего причиной ЧП, еще рано, так как на месте "только завершили пролив конструкций". Напомним, пожар произошел накануне днем
, площадь его составила 55 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник на складе на цокольном этаже и в нескольких местах, что может свидетельствовать о поджоге.
Из здания эвакуировали более 3000 человек, три человека пострадали. Справиться с огнем удалось лишь к утру: в 07:03 было объявлено о ликвидации открытого огня
. Ущерб от пожара, по предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, может составить до 5 миллиардов рублей
.
Как сообщает РЕН ТВ
, одним из участников эвакуации стал один из продавцов рынка, владевший магазином техники. "Мы-то знаем как выйти, направляли людей. Ну что сказать, беда одна, и все", — рассказал продавец, магазин которого сгорел при пожаре.
Как сообщили в МЧС корреспондентам Первого канала
, на месте пожара идет проливка здания, кое-где продолжают тлеть очаги возгорания. При этом сохраняется угроза обрушения конструкций, работа пожарных предположительно продлится до конца дня. По данным Роспотребнадзора, которые приводит агентство "Москва"
, на экологической ситуации в районе пожара инцидент не сказался.
"Здание современное, но причины пожара выяснит комиссия. Не исключаю, что это может быть человеческий фактор", - сказал РИАМО
председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Мособлдумы Николай Черкасов. Он добавил, что по итогам экспертизы здание рынка могут снести.
"Восстановление торгового центра такого формата нецелесообразно с точки зрения современных и эффективных форматов розничной торговли. В этой локации земля может быть использована для других целей с большей капитализацией возможных инвестиций, в первую очередь в рамках комплексного развития территории", — отметил в интервью РИА "Новости"
партнер консалтинговой компании Cushman & Wakefield Семен Юрченко. По его словам, объем ущерба сопоставим со стоимостью актива, которую можно оценить в 50-100 миллионов долларов.
Директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский, в свою очередь, предложил использовать территорию центра для оптимизации дорожно-транспортной ситуации. "Существование "Синдики" осложняло движение на МКАД, с точки зрения города более целесообразно было бы не размещать в данном месте торговый объект, а использовать территорию для оптимизации въезда в Строгино", — сказал Обуховский, добавив, что уход этого оператора не повлияет на расклад сил, поскольку новые торговые центры в этом сегменте не открываются.
Заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Михаил Титов заявил, что "Синдика" является одним из примеров популярного торгового центра, созданного на месте строительного рынка, к тому же специализированные торговые центры в столице по-прежнему востребованы, в том числе благодаря более низким ценам на товары и услуги.