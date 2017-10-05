Задержан водитель автобуса, пятеро пассажиров которого погибли в ДТП в Подмосковье

6 октября 2017 г. В Подмосковье рейсовый автобус вылетел с дороги в кювет. Есть погибшие

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге. В салоне находились 39 человек, пятеро из них погибли. На месте работает полиция и бригады скорой помощи.