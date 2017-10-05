Задержан водитель автобуса, пятеро пассажиров которого погибли в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье задержан водитель автобуса, пять пассажиров которого погибли в результате ДТП в Коломенском районе. Об этом сообщается на сайте
Главного управления МВД по Московской области. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Напомним, авария произошла днем 6 октября на трассе "Обход города Коломны". Рейсовый автобус, ехавший из Озер в Москву, опрокинулся в кювет на мокрой дороге. В автобусе было 39 пассажиров. Пятеро погибли, 25 человек, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях.
В минтрансе Московской области сообщили, что водитель работал в Мострансавто с 2013 года и за весь стаж ни разу не попадал в аварии. В пресс-службе Мострансавто добавили, что водитель вышел на смену по графику после полноценного отдыха, не работал сверх нормы и никого не подменял, а перед работой успешно прошел обязательный медосмотр. Пассажиры автобуса были застрахованы, семьи погибших получат по 2 миллиона 25 тысяч рублей.
По данным МК, за три месяца до аварии коллеги водителя якобы жаловались президенту
России Владимиру Путину на задержку зарплат и плохое состояние подвижного состава. Подтверждения этой информации не было, а впоследствии статья исчезла с сайта газеты.