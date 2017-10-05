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Следствие не нашло доказательств сексуального насилия в "Лиге школ", учителя требуют вернуть им доброе имя
9 октября 2017 г. | Время публикации 09:19 | Последние изменения 13:17
Рубрики: Общество  
 
Бебчук Сергей Александрович | Сайт школы 1199
Учителя московской "Лиги школ" рассказали, что следствие не нашло оснований для уголовного дела и доказательств вины бывшего директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова, которых выпускницы школы обвинили в сексуальных домогательствах. В открытом письме, опубликованном на сайте "Эха Москвы", они потребовали

По словам учителей, проверка обвинений против Бебчука и Изюмова продолжалась восемь месяцев. За это время следователи четырежды отказывались заводить дело из-за отсутствия "доказательств события преступления". Четырежды этот отказ отменялся, а группа следователей, проверявших информацию, сменилась. В результате проверка показала, что обвинения в адрес бывшего руководства "Лиги школ" не имеют доказательств. Учителя школы уверены, что предвзятости следователей в деле не было, а у сотрудников школы не было возможности повлиять на результат проверки.

"Мы твердо уверены, что ничто не мешало им [обвинителям] за прошедшие месяцы обосновать свою правоту. Однако, как видно из следственного заключения, в их показаниях не сходятся концы с концами, они то и дело противоречат установленным фактам и показаниям других свидетелей", — говорится в письме учителей. При этом, несмотря на результаты проверки, Бебчука и Изюмова по сути "объявили преступниками". Все пережитое ими учителя "Лиги школ" назвали "травлей" и "трагической несправедливостью", а также подчеркнули, что им и школе должно быть возвращено доброе имя, а результаты проверки должны быть широко обнародованы.

О том, что директор школы для одаренных детей "Лига школ" Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов якобы более 20 лет домогались своих учениц, стало известно в январе этого года. В материале портала "Медуза" приводились заявления многочисленных, по утверждению издания, выпускников и бывших сотрудников школы: по заявлениям учениц, порой дело доходило до сексуального насилия. В 2015 году Бебчук и Изюмов уволились, а школа была реорганизована.

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