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Сотрудниками сгоревшего ТЦ "Синдика" были мигранты
9 октября 2017 г. | Время публикации 08:25 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Сотрудниками склада в ТЦ "Синдика", где в воскресенье произошел крупный пожар, были мигранты из стран ближнего зарубежья. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. "Жили ли они прямо на складе, сейчас выясняется, как и то, имели ли они все необходимые документы", - сказал собеседник агентства. Как пишет "Московский комсомолец", в середине сентября Госстройнадзор по Московской области выявил нарушения при устройстве складских помещений на парковке 1-го этажа.

Пожар произошел накануне днем в торговом центре "Синдика", расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД неподалеку от района Строгино. В ходе него произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров, площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Причиной возникновения пожара мог быть поджог.

На подземной парковке горящего торгового комплекса под действием высоких температур взорвалось несколько машин. К 19:00 рынок начал рушиться. По предварительным данным, пожар на рынке "Синдика" возник на складе на цокольном этаже. Из здания эвакуировали более 3000 человек, три человека пострадали. Справиться с огнем удалось лишь к утру: в 07:03 было объявлено о ликвидации открытого огня. Ущерб от пожара, по предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, может составить до 5 миллиардов рублей.

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