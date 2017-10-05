На баннерах программы "Моя улица" в центре Москвы снова нашли глупые ошибки: ФОТО

28 августа 2017 г. Власти пообещали убрать с центральных улиц Москвы баннеры с позорными ляпами (ФОТО)

Ранее в социальных сетях москвичи опубликовали фотографии баннеров программы "Моя улица" со смешными ошибками в тексте: "Краснопресненская наберАжная" и "Площадь у метро "ДАбрынЕнская".