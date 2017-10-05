На баннерах программы "Моя улица" в центре Москвы снова нашли глупые ошибки: ФОТО

Москвичи обнаружили новые ошибки на баннерах программы благоустройства "Моя улица". Бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник выложил на своей странице в Facebook
фотографию баннера на Большой Полянке сразу с четырьмя ляпами.
Крупно напечатанное слово "август" потеряло последнюю букву, Настасьинский переулок превратился в "Наси
асьенк
ий", а сама программа обзавелась сайтом maystreet.mos.ru. Но даже если предположить, что вместо may
должно быть my
, такого портала все равно не существует. Сколько баннер уже висит в таком виде, неизвестно.
Москвичи не впервые
замечают позорные ошибки на баннерах "Моей улицы". В конце августа мэрию застыдили за плакаты со словами "набера
жная" и "Дa
брыне
нская". Чиновники открестились от причастности к производству ошибочных плакатов. В префектуре Центрального округа Москвы заявили, что вывески разместила компания, занимающаяся строительством на площади Павелецкого вокзала. Пресс-секретарь департамента капитального ремонта Татьяна Блинова назвала ситуацию смешной, хотя москвичей ляпы скорее возмутили. Впоследствии баннеры с ошибками убрали.
А в новом парке "Зарядье" нашли неправильно переведенные на китайский язык указатели. Вместо Красной площади получилась "красная кишка"
, Патриаршее подворье перевели как "деревню шовинистов", название научного центра "Заповедное посольство" - как "охраняемое посольство", а станция метро "Китай-город" была указана как "станция стены и города". В дизайн-студии Артемия Лебедева, которая разрабатывала фирменный стиль парка, вину за неверные переводы возложили на стороннего подрядчика.